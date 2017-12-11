أخر أخبار مصر اليوم الاثنين 11/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

Advertisements

تستمر الأحداث الجارية على الساحة المصرية بشكل مستمر، حيث تتنوع أخبار مصر على مدار الساعة وتتصدر الصحف المصرية العديد من الأخبار المتعلقة بالشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والرياضي وغيرها من الأمور الهامة والتي تحدث على مدار الساعة، ولهذا نستعرض معكم كافة الاخبار والتفاصيل المتعلقة في هذا الصدد من خلال موقعنا موقع مصر 365.

أخر أخبار مصر اليوم الاثنين 11/12/2017: بالفيديو: إعلامي يؤكد أن سفينة نوح توجد فى التجمع الخامس بالقاهرة

ورد أن إعلامي شهير قد نشر من خلال شاشة برنامجه الشهير مكان وجود سفينة نوح حاليا، حيث أكد وأقسم على أنها توجد في منطقة التجمع الخامس والتابعة إلى محافظة القاهرة، وقد تم تناقل هذا الخبر المثير للجدل بشكل كبير بين الأوساط وعلى هذا ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

Advertisements

أخر أخبار مصر اليوم الاثنين 11/12/2017: تعرف على أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار مع قرب نهاية 2017

ورد أن العملة المصرية قد شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع جديد في التعاملات أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت التعاملات أكبر ارتفاع للدولار منذ حوالي أربعة أشهر مضت، كما كشف المحللون الاقتصاديون السر وراء هبوط الجنيه خلال الفترة السابقة، بالارتفاع الجديد الذي قد طرأ علي العملة الأجنبية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخر أخبار مصر اليوم الاثنين 11/12/2017: ما هى حقيقة انخفاض نسبة الجمارك على السيارات 80% مع قدوم عام 2018؟

ورد أن السيد رئيس مصلحة الجمارك، قد أعلن عن انخفاض نسبة الجمارك على السيارات المقررة خلال الفترة القادمة حتى تصل 80% وذلك مع بداية 2018، حيث أثارت هذه التصريحات الكثير من الجدل والتساؤلات حول حقيقة عملية خفض أسعار الجمارك على السيارات بهذا المقدار، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخر أخبار مصر اليوم الاثنين 11/12/2017: الحكومة المصرية تكشف عن السبب وراء خروج 5 طرق رئيسية من الخدمة

ورد أن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارها بشأن خروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة خلال الفترة الحالية لعدد من الأسباب الهامة والتي قد كشفت عنها مؤخرًا فى إطار خطتها نحو البناء والتعمير وإنشاء مزيد من الطرق الهامة وربط المدن والمناطق بها لتسهيل عملية السير فيها والتنقل بين المواطنين وزيادة الحركة التجارية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.