مصر وروسيا توقعان اتفاقية بناء أول محطة مصرية نووية

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تم توقيع اتفاقية لبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية، وقد جاء التوقيع هذا أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في صباح هذا اليوم، وتم عقد الإتفاقية التي أقرت إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة والتي تطل علي البحر المتوسط في شمالي مصر.

ووقع الجانب الروسي والجانب المصري علي الاتفاق وذلك خلال مراسم تم نقلها مباشرة علي الهواء عبر شاشة التلفاز الرسمي، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، كما وقع علي العقد رئيس شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية” أليكسي ليخاشيف”، وأيضا وزير الكهرباء والطاقة المصري “محمد شاكر.، وتم تقدير تكاليف إنشاء هذه المحطة النووية ليبلغ نحو 30 مليار دولار، ونصت الاتفاقية بإتفاق البلدان المصري والروسي بقيام روسيا بناء وتمويل محطة توليد الكهرباء، وتضم أربعة مفاعلات بقوة إنتاج قد تصل إلي 1200 ميغاوات.

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كما تقع مدينة الضبعة التي سوف تبني عليها المحطة النووية علي شاطئ البحر المتوسط، بمحافظة مطروح وهي تبعد عن الطريق الدولي حوالي 2 كيلو متر ، أما بناء المشروع في الكيلو 135 بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وسوف تبني المحطة علي مساحة تبلغ 45 كيلو متر مربع، ويصل طولها 15 كيلو متر علي سواحل البحر المتوسط وبعمق يصل إلى 5 كيلو مترات، المحطة سوف تضم 4 مفاعلات، وسوف تحصل مصر علي قرض روسي يبلغ قيمته 25 مليار دولار لإنشاء هذه المحطة النووية، واتفقا الطرفان علي أن تسدد قيمة هذا القرض علي 35 عاما.

والأرض التي سوف تبني عليه المحطة النووية، قد تستوعب 8 محطات نووية سوف تتم علي 8 مراحل المرحلة الأولى هي إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية حتى تولد كهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات، كما تحتوي البنية التحتية للمشروع علي برج الأرصاد لقياس درجة الحرارة والرطوبة وأيضا قياس اتجاهات الرياح، بالإضافة إلي إنشاء مباني للعاملين وأيضا أجهزة قياس المياه الجوفية والتيارات البحرية وأيضا قياس الزلازل وكذا مد خطوط المياه والغاز والاتصالات والكهرباء، وتقوم المحطة النووية باستيعاب ما يقرب من 1500 عامل مصري، بينهم فنيين وإداريين ومهندسين، وستبدأ المحطة في التشغيل في 2019 والانتهاء من إنشاء أول مفاعل نووي مصري بشكل كامل في عام 2025.

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