أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تصريحاتهم الصادرة عن أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الثلاثاء طقس دافئ خلال اليوم، حيث يتوقع أن يسود الدفء على أغلب المناطق الشمالية ثم يمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع وجود طقس مائل للحرارة خلال اليوم على جنوب الصعيد في ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في أول الليل، ثم يتحول إلى شديد البرودة في آخره.

من جهة أخرى، ورد أنه سوف تقل في الساعات الأولي من اليوم الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق من شمال البلاد كما يتوقع أن تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد على أن تكون كثيفة وتصل حد الضباب خلال هذه الفترة على بعض المناطق الأخرى، كما ورد أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب المناطق من شمال البلاد وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة.

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أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح أعلن خبراء الارصاد أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية وعن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة كما يشهد ارتفاع في حركة الموج فيه خلال اليوم الثلاثاء ما بين متر إلى متر ونصف وبالنسبة إلى حركة الرياح السطحية شمالية غربية.

وقد أعلن في بيان أخر أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 13 24

بلطيم 13 23

وسط الدلتا 12 24

الإسكندرية 14 22

مطروح 12 22

بورسعيد 15 22

دمياط 15 22

السلوم 10 20

سيوة 11 22

العريش 05 24

رفح 04 23

رأس سدر 11 24

نخل 02 26

الإسماعيلية 09 25

السويس 10 25

كاترين 04 23

الفيوم 10 24

نويبع 16 27

طابا 12 24

أسيوط 07 25

الطور 11 26

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 14 27

مرسى علم 15 27

سوهاج 09 26

بنى سويف 08 24

المنيا 08 24

أسوان 13 30

الوادي الجديد 13 27

أبو رماد 19 27

قنا 09 28

الأقصر 10 29

رأس حدربة 18 26

أبو سمبل 15 29

شلاتين 19 27

حلايب 20 25.