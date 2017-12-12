نقابة الصيادلة: مقاطعة عشرة أدوية أمريكية بعد قرار ترامب

Advertisements

بعد القرار المفاجئ الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذى قام به مفاجاة للعالم بأكمله مما أثار غضب العالم، حيث اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدولة إسرائيل من خلال اعتراف القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

لم يكن هذا القرار مفاجئ للشعب فقط بل كان أيضا للحكام العرب حيث قامت بعض حكومات الدول العربية بمقاطعة المنتجات الأمريكية بعد هذا القرار مما أدى إلى تراجع سعر الدولار الامريكي في بعض البنوك الحكومية والخاصة.

Advertisements

والجدير بالذكر أن هذا القرار أثار غضب المصريين، ادي الي غضب الحكومة المصرية بأكملها، بعد إعلان ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل حيث قام بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وبتلك القرار ساهم في العديد من ردود الأفعال فمنهم من اعترض علي هذا القرار واعتبر هذا القرار عبارة عن انتهاك لمعاهدات السلام.

لذلك قررت نقابة الصيادلة المصرية باتخاذ المقاطعة لعشرة ادوية امريكية الصنع ومنع استيرادها من دولة أمريكا، والجدير بالذكر بان العشر ادوية تعتبر من أكثر الأدوية المنتشرة والمتداولة بالسوق المصري، وذلك بعد انتهاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك الحقوق الفلسطينية واعتراف القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية.

وبعد هذا القرار اجتمعت الدول المشتركة بالجامعة العربية اجتماع طارئ، موضحين فيه رفضهم الشديد علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلي صعيد اخر قام العديد من الفلسطينيين بالقيام بعدد من المظاهرات معترضين علي قرار ترامب في أنحاء وشوارع مدن فلسطين التى أسفرت عن العديد من الضحايا والجرحى والمصابين والجدير بالذكر بأن الفلسطينيين سوف يقوموا بتلك المظاهرات الي أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن تلك القرار المشين والمهين لدولة فلسطين، حتى يصلوا إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ومن خلال تصريح نقابة الصيادلة، ذكرت فيه العشر ادوية امريكية الصنع الأكثر انتشار بالسوق المصرى، وحذرت النقابة من استيرادها ومنعها من السوق المصرى بعد قرار ترامب، والأدوية هي:

أدوية السكر مثل عقار الجلوكوفاج. وأدوية المعدة والقيء للحموضة مثل دواء الموتيليوم. دواء كونكور لعلاج القلب. عقار الفياجرا والمنشطات الجنسية. ودواء دسبتالين علاج المغص والقولون. دواء كونكور 5 بلس وكونكور 10 بلس كعلاج للضغط. دواء بروفين كعلاج للمسكنات. ودواء زاناكس كعلاج للمنومات. دواء ريسبردال لعلاج أمراض انفصام الشخصية. ودواء يوناسين للمضادات الحيوية.

اقرا ايضا:

الصحة تجدد تحذيرها من الأدوية المغشوشة والمقلدة في السوق