تعرف علي عقوبة تركيب أجهزة إنذار تشبه سيارات الإغاثة وعدم ارتداء حزام الأمان

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تم مناقشة قانون المرور الجديد في مجلس الدولة حول مجموعة من المخالفات المرورية، والتي تقلل من الحوادث المرورية علي الطرق ومن أهم ما جاء في هذه المناقشة:

تركيب أجهزة إنذار أو تركيب مصابيح تشبه الأجهزة الموجودة بسيارات الطوارئ والإغاثة:وهذه المخالفة تندرج من ضمن الشريحة الثالثة، حيث يتم خصم 3 نقاط من السائق، ويدفع غرامة مالية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، إما الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو الحكم بهاتين العقوبتين وفي هذا الأمر يجوز التصالح.

عدم إستخدام السائق حزام الأمان أثناء القيادة: أما هذه المخالفة تندرج للشريحة الثانية ويتم خصم نقطتين من السائق، ويدفع غرامة من 200 جنيه تصل إلى 400 جنيه، وهذه المخالفة يجوز فيها التصالح خلال مدة 7 أيام، ويقوم المخالف بدفع نصف قيمة الحد الأدني من هذه العقوبة بالبريد المصري أو في إدارة المرور.

كما قامت إدارة مرور القاهرة بعمل العديد من الحملات المرورية وجاء ذلك بناء علي تعليمات من اللواء خالد عبد العال والذي يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لكي يضبط المخالفين، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقامت هذه الحملات علي مستوى القطاعات بالعاصمة، وأسفرت هذه الحملات عن كشف 3355 نموذج 125 مرور، 2713 مخالفة كلبش، 17 توك توك، وأيضا على 97 مخالفة سير النقل، وعلى 310 سحب رخص، 43 سيارة بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص ، و282 مخالفة دراجات نارية وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المخالفين.

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كما نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة، ومفاجئة علي الطرق السريعة حتى تكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة وذلك منعا لوقوع الحوادث المرورية والحد منها، كما شنت الإدارة أيضا حملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة وقامت بإجراء تحاليل طبية لعدد 275 سائق، وثبت عليهم تعاطي 22 سائق منهم، للمواد المخدرة وذلك أثناء القيادة على الطرق، وتم عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وهذه الحملات تحمي السائقين وأيضا المواطنين من خطر حوادث الطرق، ومن الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل بعض السائقين أثناء تناولهم المخدرات، وكثيرا ما نشاهد جرائم التحرش والإغتصاب من قبل هؤلاء المخالفين وأن مثل هذه الحملات تحد من الجريمة في الشارع المصري.

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