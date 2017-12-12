وزارة الصحة تعلن بشرى سارة بشأن عقار البنسلين طويل المفعول

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أكد الدكتور أحمد كيلاني، رئيس شركة المهن الطبية إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر أن الوزارة ستضخ مائة ألف عبوة من عقار البنسلين بالأسواق اليوم، لمعالجة الحمى الروماتيزمية عند جميع الأطفال، وقد صرح الدكتور أحمد كيلاني في تصريحات خاصة أيضًا، أن المائة ألف عبوة من مادة البنسلين تسعى الوزارة بتوزيعها على صيدليات الشكاوى وبعض الصيدليات الحرة بهدف تغطية احتياجات الأسواق بعبوات من مادة البنسلين .

و قد أضاف رئيس شركة المهن الطبية والتي تعد إحدى أشهر شركات أكديما والتي تتعامل مع وزارة الصحة، أن الشركة تسعى جاهدة إلى توفير معظم احتياجات السوق المحلي من الأدوية الحيوية، وخاصًة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة، وذلك نتيجة لما تردد من أنباء بوجود نقص شديد في عقار البنسلين طويل المفعول في الصيدليات والمستشفيات.

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فقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أنه بالفعل هناك عجز في عقار مادة البنسلين بعدد قليل من المستشفيات، والصيدليات خلال الفترة الماضية، وفور تأكد الوزارة أن هناك فعلًا عجز في عقار مادة البنسلين ، سعت الوزارة على الفور بتوزيع كميات كبيرة جدًا علي الصيدليات من عقار البنسلين طويل المدي وصيدليات الشكاوي ايضًا.

بالإضافة إلي أنه سيتم الإسراع بضخ مائة ألف عبوة من عقار البنسلين طويل المفعول أيضًا علي مستشفيات الوزارة و كذلك الصيدليات الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، كما أنه تم استلام مائة ألف عبوة أخري من مادة البنسلين، وقد تم وصلوا هم بالفعل إلي مطار القاهرة، وتوريدها لجميع منافذ صيدليات الشركة المصرية بجميع فروعها، كما أنه أوضح بانتهاء الأزمة تمامًا في نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك لتوالى استيراد عبوات مادة البنسلين طويل المفعول والإفراج أخيرًا عن إنتاج هذا العقار محليًا بنهاية شهر ديسمبر الحالي لتكف الأربعة أشهر القادمة، وأيضًا من خلال اتباع بعض الإجراءات التي تسهل في العملية وذلك بالتعاون مع مصلحة الجمارك.