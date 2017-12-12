أخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث الجارية تتصدر على صفحات الصحف المصريةبشكل كبير، حيث ورد أن أخبار مصر مازالت تشهد الكثير من التغيرات التي تظهر على الساحة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من الأمور الهامة التي تخص الشأن الداخلي او الخارجي منها، وعلى هذا نستعرض معكم اليوم كل ما هو جديد ومتعلق علي الساحة ونشر في الصحف المصرية.

أخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/12/2017: خبير يعلن عن حقيقة انخفاض أسعار الخضروات في مصر

أعلن وائل النحاس، والذي يعد خبير اقتصادي، حقيقة ما تردد حول انخفاض أسعار الخضروات في مصر، والتغيرات التي قد حدثت في أسعار الخضراوات في بعض الأسواق المصرية بشكل عام بمقدار كبير، وما السبب ورائها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي المقال الرئيسي على موقعنا موقع مصر 365.

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أخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/12/2017: خبير اقتصادي يعلن أن مصر لابد أن تسدد 14 مليار دولار في العام القادم

أعلن خبير اقتصادي شهير، إن مصر ملتزمة بسداد مبلغ مالي خلال العام القادم 2018 بلغ مقداره حوالي 14 مليار، كما أكد على قوة وثبات الاقتصاد المصري وأنه قادر علي السداد وأشاد بدور البنك المركزي والحكومة في الخطة الاقتصادية الموضوعة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي المقال الرئيسي على موقعنا موقع مصر 365.

أخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/12/2017: وزارة الصحة تعلن بشرى سارة بشأن عقار البنسلين طويل المفعول

أكد رئيس شركة المهن الطبية على أن وزارة الصحة قد عملت على ضخ حوالي مائة ألف عبوة من عقار البنسلين بالأسواق من أجل تغطية العجز الموجود في عدد من الأماكن، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي المقال الرئيسي على موقعنا موقع مصر 365.

أخر أخبار مصر اليوم الثلاثاء 12/12/2017: إيطاليون ينقذون 80 مصريًا من الغرق

تمكن بعض الإيطاليون من إنقاذ عدد 80 شخص من الغرق بعد أن تعطل بهم اللانش وقد قاموا بتسليمهم إلى السلطات التي سمحت لشخص واحد منهم من بالإتصال بذويه حتي يطمأنهم ويطمأن باقي الاهالي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الضغط علي المقال الرئيسي على موقعنا موقع مصر 365.