تعرف على خطوات استخراج بطاقات التموين عبر “الهاتف المحمول”

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تابع موقع مصر 365 شكاوى العديد من المواطنين المصريين بسبب تأخر إصدار “البطاقات الذكية التموينية” وتصل مدة التأخير إلى عدة أشهر، وقامت “وزارة التموين والتجارة الداخلية” بإدراج خدمة جديدة من أجل حل مشاكل استخراج بطاقات التموين الذكية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون مدة إستخراج بطاقات التموين الذكية المفقودة أو التالفة أو بطاقات الفصل الاجتماعي أو حتى استخراج بطاقات جديدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر من خلال الهاتف المحمول.

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الخدمة الجديدة التي أدرجتها الوزارة في إطار حل المشاكل التي توجه قطاع كبير من المواطنين خلال استخراج بطاقات التموين الذكية المفقودة أو التالفة أو حتى التي يتم استخراجها سوف يتم إطلاقها خلال شهر يناير القادم 2018 بشرط أن تكون البطاقة الذكية التموينية مستوفاة لجميع بيانات المستفيدين من الدعم السلعي ودعم الخبز.

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الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج بطاقات التموين الذكية عبر الهاتف المحمول

يجب اتباع بعض الخطوات لاستخراج بطاقات التموين الذكية عبر الهاتف المحمول وهي أن يتم تشغيل خدمة استخراج بطاقات التموين التالفة والمفقودة أو بطاقات الفصل الاجتماعي خلال خمسة عشر يوم، لابد من توافر البيانات الصحيحة لصاحب البطاقة التموينية مستوفية لجميع شروط الحصول على الدعم السلعي ودعم الخبر، وأن يقوم المواطن المستحق للدعم بتقديم طلب استخراج “بطاقة تموينية ذكية” من “مكتب التموين” التابع له والحصول على رقم الطلب ليتم إرساله على الرقم عبر الهاتف المحمول.

ويقوم المستحق للدعم السلعي بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم الذي تم الحصول عليه من المكتب التمويني ليتلقى بعدها رسالة نصية يتم فيها إخطاره بأن طلبه قد تم تسلمه، وخلال مدة زمنية تصل إلى أسبوع يستقبل المواطن رسالة أخرى توضيحية له عن طلبه إما بقبول الطلب أو رفضه.

وفي حالة رفض الطلب سوف تتضمن الرسالة النصية التي تم إرسالها عبر الهاتف المحمول على أسباب رفض الطلب حتى يستطيع المواطن أن يذهب إلى مكتب التموين للعمل على استيفاء بيانات الطلب، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية على ألا تزيد مدة استخراج البطاقة عن خمسة عشر يوم، وفي حالة عدم الالتزام بتلك المدة يتم فرض “غرامات” على الشركات، على أن تكون الغرامات بقيمة ثمن السلع التي كان من المقرر صرفها إلى المواطنين المستحقين للدعم، بالإضافة إلى تحمل الشركة قيمة إصدار الكارت الذكي التمويني.

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