بالصور: إيجي تك تنتج أول سيارة مصرية بالأسواق بسعر 30 ألف جنيه

Advertisements

عرضت شركة ايجي تك المتخصصة في الصناعات المتطورة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع سيارة إيجي تك مايسترو المصرية الصنع ثلاثية الإطارات أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي المعروف باسم ” اوتو تك ” لقطع الغيار ومكونات السيارات.

وصرح مدير مبيعات الشركة علاء خلف أن السيارة الجديدة مصنعة بنسبة تتجاوز 90% من مواد محلية الصنع حيث السيارة تحتوي علي محرك واحد سلندر ذو دفع خلفي بقوة حصان ذو سعة 250 سي سي ونظام تبريد بالماء موضحا أن السيارة يمكن قيادتها لمسافة 100 كيلومتر مقابل استهلاكها 4 لترات من الوقود فضلا عن السيارة تحقق السرعة القصوى عند 60 كيلومتر في الساعة.

Advertisements

وأضاف مدير مبيعات شركة ايجي تك أن الشركة أنتجت حتى الوقت الراهن نحو 70 سيارة منها، فالسيارة ذات تصميم رباعي الأبواب مصنعة بالكامل من الفايبر المقوى بينما التصميم الداخلي للسيارة مصنع من الحديد بالإضافة إلى تزود السيارة بالعديد من وسائل الأمان مثل أحزمة الأمان واحتواء المرايات الخلفية علي إشارات وفرامل أوتوماتيكية.

وأوضح خلف يمكن للعميل عند التعاقد وشراء السيارة تزويدها بقفل مركزي لحمايتها من السرقة مشيرا إلي تزود السيارة بعدد من الكماليات مثل فتحة السقف والراديو وفتح زجاج السيارة بطريقة كهربائية بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة بالجهة الخلفية من السيارة تصل إلى 120 لتر.

اقرأ أيضا.. بادر بالشراء أرخص سيارات اتوماتيك في سوق المستعمل بسعر أقل من 100 ألف جنيه

وأشار خلف أن سيارة إيجي تك قد خضعت لجميع اختبارات الأمان والسلامة ونالت كافة الاعتمادات ماعدا اعتماد الإدارة العامة للمرور موضحا أن الشركة سوف تنتهي من الحصول علي جميع الاعتمادات في وقت قريب لطرح السيارة في الأسواق.

وذكر مدير المبيعات أن الشركة سوف تطرح 2 موديل من السيارة في الأسواق بأربعة أطرزة مختلفة حيث أطلقت الشركة علي الموديل الأول اسم ” مايسترو ” ذو أبعاد 157X144X320 سم بينما الموديل الثاني أطلقت عليه اسم “ميكرو ” ذو أبعاد 154X154X316 سم.

وأشار إلى أن الطرازات الأربعة من السيارة تتشابه جميعها في المواصفات ولكن تختلف في سعة المحرك وقدرته واستهلاكه للوقود حيث الطراز الأول من السيارة تبلغ سعة المحرك حوالى 150 سي سي والطراز الثاني ذو سعة محرك 175 سي سي بينما تبلغ سعة محرك الطراز الثالث 200 سي سي والطراز الرابع ذو سعة محرك 250 سي سي.

وقال علاء خلف أن الشركة تطرح سيارة إيجي تك في الأسواق كبديل آمن وعملي عن التوك توك، ومن المتوقع أن تطرح الشركة السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 35 ألف جنيه.