“الأزهر” يعلن عن موعد عقد مؤتمر عالمي لنصر القدس خلال شهر يناير القادم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “الأزهر الشريف” عن موعد عقد مؤتمر عالمي من أجل نصرة القدس وذلك في يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر يناير في العام الجديد 2018، وأجرت “مشيخة الأزهر الشريف” عقد العديد من الاجتماعات بمشاركة عدد من الخبراء من أجل التحضير لعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس الذي تم الإعلان عنه من قبل الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الدكتور “أحمد الطيب”.

وتأتي دعوة مؤسسة الأزهر الشريف لعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس في إطار تنديد الأزهر الشريف بقرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وبحث اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم “الهوية العربية الفلسطينية”.

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وتم دعوة كل من “مجلس حكماء المسلمين” إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي لنصرة القدس في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف على دعوة كبار رجال السياسة والثقافة والدين من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم عروبة القدس، وكذلك تم دعوة كبار القيادات المسيحية والإسلامية بالإضافة إلى دعوة المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لخروج المؤتمر بقرارات عملية.

وأعلن الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف الدكتور “أحمد الطيب” عن دعوة لعقد مؤتمر عالمي لدعم قضية القدس يتضمن إصدار سلسلة من القرارات الفورية ليتم من خلالها الرد على القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الأزهر الشريف وكذلك البابا تواضروس رفضوا مقابلة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “مايك بنس” خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط كرد فعلي طبيعي لما تم الإعلان عنه من قبل دونالد ترامب تجاه القرار الأمريكي حيال قضية القدس.

وأكد كل من بابا الكنيسة وكذلك شيخ الأزهر الشريف الرفض الشعبي العربي للقرار الأمريكي الظالم الذي أعطى الدولة الإسرائيلية ما لا تستحق، وأوضح إلى أن ما حدث من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية ضمن مخطط إسرائيل الاستعماري، بالإضافة إلى استغلال إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الضعف العربي الحالي وحالة الفرقة والتمزق الذي تعيشه شعوب العالم العربي لاستكمال المخطط الاستعماري الإسرائيلي.

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