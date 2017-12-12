“غادة والي” الحكومة تعمل على زيادة قيمة المعاشات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها الدكتور “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي التي أكدت فيها عن معرفة الحكومة المصرية بأن نسبة تصل إلى تسعين في المئة من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية يعانون من “قلة الدخل” بسبب زيادة تكاليف الحياة وارتفاع الأحوال المعيشية وخصوصاً بأن المعاشات متدنية بسبب احتسابها على الأجر الأساسي وهذا يعد مشكلة كبيرة جداَّ.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الراهن على تحسين قيمة المعاشات خلال الفترة القليلة القادمة، وأوضحت أن معدل التضخم في الدولة المصرية قد سجل حوالي ثلاثين في المئة، وأضافت أنه قد تم زيادة بعض المعاشات في وقت سابق بنسبة تصل إلى ثلاثة وثلاثين في المئة في المتوسط، ليسجل الحد الأدنى للمعاشات حوالي خمسة عشر في المئة.

Advertisements

وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي أنه يجري في الوقت الراهن العمل على إعداد مسودة قانون “المعاشات والتأمينات الجديد” حيث يراعي فيه أصحاب الدخول المحدودة، ليتم من خلال هذا القانون احتساب المعاش على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي من أجل زيادة قيمة المعاشات ليستطيع أصحاب المعاشات مواجهة الأعباء الحياتية بعد خروجهم على المعاش.

جاءت هذه التصريحات من وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال لقاءها الإعلامي في برنامج بلا قيود على قناة “بي بي سي الفضائية” حيث نفت أن يكون نواب البرلمان قد وجهوا لوزارة التضامن الاجتماعي تهمة إهدار 650 مليار جنيه من أموال المعاشات، وأشارت أن هذا الاتهام لم يوجه إطلاقاً من قبل أعضاء مجلس النواب وغير معقول أن يوجه نواب البرلمان اتهام بإهدار 650 مليار التي تفوق إجمالي موارد الصندوقين، وأوضحت أن هناك صندوق حكومي وصندوق عام وخاص والصندوقين يتبعا هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر عام 1975، هو ما ينظم عمل الصندوقين التابعين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وأضافت أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 قد تقدم بعض المصريين بشكوى ضد وزارة المالية التي كانت تدير هذه الصناديق وتم فحص الشكاوى من مختلف الجهات في الدولة وثبت عدم صحة هذه الشكاوى.

وأكدت غادة والي أن الدولة المصرية منذ أن بدأت صرف المعاشات المصرية منذ عشرات السنين لم تتأخر يوماً عن صرف المعاشات، حتى في عام 2011 كانت المعاشات تصرف في مواعيدها حيث أن هذه المواعيد يحددها الدستور والقوانين لا يمكن مخالفتها.

أقرا المزيد وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن مفاجأة جديدة لجميع أصحاب المعاشات .