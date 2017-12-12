دعوى قضائية أمام “القضاء الإداري” لطرد سفيري أمريكا وإسرائيل رداً على القرار ترامب

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تابع موقع مصر 365 قيام “يوسف المطعني” المحامي برفع دعوى قضائية أمام “محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية” من أجل طرد سفير الدولة الإسرائيلية بالقاهرة وكذلك طرد السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاءت هذه الدعوى القضائية بعد قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

تسبب القرار الأمريكي حيال قضية القدس في إثارة حالة من الغضب في الشارع المصري والعالم العربي والعالم الإسلامي بعد القرار الذي يعد متعنت ويخالف القوانين وكذلك المواثيق الدولية حيال قضية القدس، كما قامت جموع المصلين خلال صلاة الجمعة الماضية بإطلاق المظاهرات في ساحة جامع الأزهر الشريف وكذلك في جميع الجامعات المصرية ونقابة الصحفيين المصرية والتي طالبت بطرد السفير الإسرائيلي والسفير الأمريكي بالقاهرة.

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وحصلت الدعوى القضائية التي توجه بها المحامي “يوسف المطعني” أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة على رقم 13334 لسنة 72 شق مستعجل، بقبول الدعوى القضائية بصفة عاجلة ليتم بعدها طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة وكذلك السفيرة الأمريكي بالقاهرة ليتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين لحين رجوع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن قراره حيال القدس، وهي بذلك أول دعوى قضائية تتم في هذا الشأن.

ويجدر الإشارة إلى أن العالم بأسره يترقب بحذر تداعيات إعلان دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في إعتراف أمريكي بأن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي حيث قطع وعد لناخبيه من الجالية اليهودية لإعلان القدس هي عاصمة لإسرائيل، وصرح العديد من المحللين السياسيين أن هذه ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الإدارة الأمريكية لعملية السلام بين الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية.

وأصدر “الكونجرس الأمريكي” قانون خلال عام 1995 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون” ينص القانون على وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية ليتم بعدها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عمل على عرقلة هذا القانون لمدة ستة أشهر تحت بند “حماية المصالحة الحيوية للولايات المتحدة” لكن ترامب قطع وعد على نفسه خلال حملته الانتخابية أمام الجاليات اليهودية لتنفيذ هذا القرار.

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