أخبار الطقس اليوم الاربعاء 13/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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وفقا لما جاء عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن آخر أخبار الطقس اليوم يتوقع الخبراء أن يكون طقس اليوم مائل للدفء شمالا وأنه سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد فى حين تزداد درجات الحرارة خلال ساعات النهار كلما اتجهنا نحو الجنوب وتسود البرودة فى أول ساعات من الليل وتشتد البرودة فى آخره كما حذر خبراء الأرصاد الجوية السائقين فى أول النهار من ظهور شبورة مائية وأنها سوف تصل إلى حد الضباب فى عدد من محافظات الوجه البحرى .

وبالنسبة إلى حالة الرياح كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع الخبراء أنه سوف تنشط حركتها خلال اليوم فى كلاً من خليج السويس مما قد يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية خلال ساعات اليوم متأثرة بانخفاض درجات الحرارة.

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كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تنشط حركة الرياح المتوقعة أيضا فى كلاً من جنوب سيناء بالإضافة إلى فى صعيد مصر أما عن حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة حيث يرتفع الموج خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين حالة البحر الأحمر مضطربة يرتفع فيه الموج ما بين المترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية فى البحر الأحمر والمتوسط بالنسبة توقعات هيئة الارصاد الجوية لدرجات الحرارة غدا فى جميع محافظات مصر هى كالآتى مع بيان الصغرى والعظمى فهي كالتالي:

القاهرة 12 22

سيوة 22 10

السلوم 12 20

الإسكندرية 13 21

وسط الدلتا 11 22

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

المنيا 8 22

قنا 11 27

مطروح 20 11

الإسماعيلية 9 21

نويبع 16 23

طابا 12 22

كارتين 10 21

رأس سدر 11 21

مرسى علم 15 26

الطور 11 23

نخل 2 23

الغردقة 13 26

بنى سويف 10 22

شرم الشيخ 19 25

الفيوم 0 1 22

الوادى الجديد 13 25

أسيوط 9 23

سوهاج 10 25

رأس حدربة 20 26

الأقصر 12 29

شلاتين 18 28

بوسمبل 16 29

أبو رماد 19 27

أسوان 13 30 أ

حلايب 20 26.