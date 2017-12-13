وزيرة التضامن الاجتماعي تقدم إعانات ومساعدات عاجلة لجميع ضحايا عقاري روض الفرج

Advertisements

قامت منذ قليل وزير التضامن الاجتماعي غادة والي باستجابة سريعة لحادث انهيار العقارين رقم 43 و45 داخل منطقة روض الفرج في شبرا، واتجه العديد من المسؤولين العاملين داخل مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى مكان الحادث وهذا لمتابعة جميع الآثار الخاصة بالحادث وتقديم جميع المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي صرحت اليوم أنه فور وقوع عقاري بروض الفرج تم تشكيل لجنة من الإغاثات في المديرية، وهذا لمتابعة شؤون الضحايا وتوفير لهم أماكن للعيش فيها والسكن اليوم، وذلك بدلاً من منازلهم الذي سقطت في صباح اليوم.

Advertisements

وأيضاً اللجنة تباشر التطورات الخاصة بالحادث وإجلاء جميع الناجين خروج جميع المصابين والوفيات من تحت الأنقاض، وأكدت اللجنة على أنه سوف يتم تقديم جميع المساكن للعائلات والأسر الناجين من الحادث ودخولهم إلى مركز شباب جزيرة بدران وهم عددهم 40 فرداً.

كما أنه يتم حالياً التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية التي تمارس عملها داخل المنطقة مع مديرية القاهرة، وذلك حتى توفر العديد من الوجبات الساخنة لجميع الأسر الناجية من الحادث، والبحث وراء تقديم وتوفير جميع المساعدات الذين يريدون الحصول عليها.

اقرأ أيضاً.. انهيار 3 عقارات سكنية بحارة البرنس بروض الفرج

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يتم صرف مبلغ إعانة لكل فرد من الناجين وقدره 100 جنيه، ومؤسسة التكافل الاجتماعي في القاهرة عملت على توفير حوالي 41 بطانية و30 مرتبة لجميع الأسر الناجية من الحادث، ويتم تسليمها لجميع الأسر المنكوبة وذلك يكون لمواجهة البرد القارس في هذه الأيام.

وأكد الكثير من المسؤولين أن العقار رقم 45 أنهار جزئياً ولقي مصرع اثنين من سكان هذا العقار، وتم إخلاء المنزل رقم 43 من جميع السكان الذين يعيشون فيه خوفاً على حياة المواطنين الذين يعيشون فيه، وذلك لحين الأنتهاء من رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين تحتها.

وتعمل حالياً جميع الجهات المعنية على قدماً وساق لإزالة آثار العقار المنهار والبحث عن بعض الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض، وخروج بعض الأشخاص المفقودين من تحت أنقاض العقار المنهار والبحث عن بعض المتعلقات الشخصية للكثير من المواطنين، وتم تسكين جميع الأسر حالياً وصرف لهم إعانات للمعيشة.