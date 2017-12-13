مياه نهر النيل بها سم يقتل المصريين تعرف على الأسباب

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يعتبر نهر النيل من أعظم الخيرات الذي حبا بها الله شعب مصر العظيم، وكان نهر النيل يعتبر هو مصدر العطاء والرخاء والوفاء ولكن أصبح الآن مصدراً التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة، وهذا بسبب أنه أصبح عبارة عن مستنقع يتم وضع به مياه الصرف الصحي والقمامة بشكل يومي ومستمر.

جديراً بالذكر أيضاً أن الكثير من المصريين يعانون من وجود الكثير من الأمراض لديهم، وهي تعتبر بمثابة كارثة ومشكلة يعانون منها ويريدون دائماً التخلص منها وتسليط الضوء عليها للعمل على إيقاف إلقاء المخلفات الخاصة بالمصانع، وأيضاً إلقاء مياه الصرف الصحي وصرف المصانع وهي من الأشياء الذي تجعل لون نهر النيل يميل للأسود.

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وقام نقيب الفلاحين والعديد من المواطنين في محافظة الجيزة بتسليط الضوء على هذه المشكلة المتعلقة بحياة المصريين، وأكدوا أنهم يعانون كثيراً من الإهمال الذي يوجد في نهر النيل وأكدوا أنه هو الحياة بالنسبة لهم ولجميع المصريين، وهذا يكون في منطقة الهدار ويطلقون عليها اسم هدار الموت.

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يذكر أيضاً أن السبب الرئيسي لوجود سم قاتل داخل مياه نهر النيل هو التلوث الذي يأتي من الصرف الصحي، وانتشر بشكل كبير داخل منطقة الهدار الذي يوجد في منشية القناطر بمحافظة الجيزة، وتحولت المياه في هذه المنطقة والذي يعتبر من أهم المصادر الهامة للحياة إلى مصدر للموت البطئ لجميع الأسماك والبشر.

وأكد جميع الصيادين أن مياه نهر النيل تحولت إلى اللون الأسود وهذا يدل على كثرة الملوثات التي توجد بداخلها، وأيضاً هذا يؤدي إلى نفوق الأسماك وتلوثها وقلة الإنتاج والصيد بسبب تلوث مياه نهر النيل بالصرف الصحي وجميع المخلفات التي يتم إلقاءها بداخله لذلك فلابد من تقنين جميع الإجراءات الذي تحد من إلقاء الملوثات في نهر النيل.

وأخيراً أشاروا أيضاً إلى أن الأزمة الخاصة بتلوث المياه والذي يوجد في هذه المنطقة بالتحديد من نهر النيل أصابت أزمة لدى جميع الصيادين، وأيضاً أن الصيد والثروة السمكية أصبحت على وشك الانهيار وانتشر مرض الفشل الكلوى داخل هذه المنطقة، ولا يفرق المرض بين الصغير والكبير لذلك فحاول كثيراً سكان المنطقة أن يقدم مشكلتهم لجميع الجهات المعنية للحصول على حل.