أخر أخبار مصر اليوم الاربعاء 13/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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ورد في أحدث التصريحات الصادرة من خلال صفحات الصحف المصرية التي قد تصدرت اليوم الأربعاء أن هناك العديد من الأحداث الهامة والضرورية المتعلقة بشأن أخبار مصر والتي قد شهدتها الساحة في الفترة الأخيرة وعلى مدار الساعات الماضية والتي قد تنوعت بشكل كبير ما بين سياسية واقتصادية ورياضية واجتماعية وغيرها من أبرز وأهم أخر الأخبار الصادرة في صحف اليوم.

أخر أخبار مصر اليوم الاربعاء 13/12/2017: رفع سعر الفائدة علي الإقراض أدى إلى ضعف الاستثمار في مصر

خرجت بعض التصريحات من مسؤول داخل وزارة الاستثمار عن طبيعة الاستثمارات الموجودة في الوقت الحالي في مصر، كما أعلن عن حقيقة وجود استثمارات طويلة الأجل في البلاد عقب تحرير سعر صرف الجنيه كما كشف عن تفاصيل بعض الانباء الواردة في هذا الصدد، ولمعرفة كافة التفاصيل عن يمكن زيارة مقال رفع سعر الفائدة على الإقراض على أخبار مصر من خلال موقعنا مصر 365.

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أخر أخبار مصر اليوم الاربعاء 13/12/2017: تعرف علي أفضل موعد لشراء وبيع الذهب في سوق الصاغة

نظرا للانخفاض المتكرر داخل محلات الصاغة حول أسعار الذهب والتي مازالت مستمرة حتى الآن على الرغم من ارتفاعه بشكل عام خلال هذه الفترة إلا أن حالة الركود التي قد سادت على السوق في الفترة الماضية أدت إلى خفض سعر الذهب عالميا، وعلى الرغم من هذا كشف الخبراء عن أفضل موعد لشراء وبيع الذهب داخل محلات الصاغة، ولمعرفة كافة التفاصيل عن يمكن زيارة مقال أفضل موعد لشراء وبيع الذهب من خلال موقعنا مصر 365.

أخر أخبار مصر اليوم الاربعاء 13/12/2017: “مجدي يعقوب” يعلن لصاحبة السعادة عن أسباب استدعاء ملكة بريطانيا له

قامت قناة “سي بي سي الفضائية” بإذاعة لقاء خاص مع الدكتور الشهير في مجال جراحة القلب “مجدى يعقوب”، حيث تم استعراض العديد من النقاط الخاص به سواء من الناحية الشخصية أو من الناحية الطبية، كما كشف الطبيب عن تفاصيل استدعاء ملكة بريطانيا له في الفترة الماضية وما حدث في هذه الزيارة، ولمعرفة كافة التفاصيل عن لقاء مجدي يعقوب يمكنكم زيارة المقال على أخبار مصر من خلال موقعنا مصر 365.