مصطفى بكري: شفيق لن يترشح للانتخابات الرئاسية

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صرح الإعلامي والسياسي الشهير مصطفى بكري، والذي يعد أيضا عضو في مجلس النواب المصري، إن الفريق أحمد شفيق، والذي كان رئيس وزراء مصر الأسبق، لن يتقدم في ترشيحات الانتخابات الرئاسية بنفسه وذلك التصريح بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والجدير بالذكر ان مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري قد قام بتوضيح هذا الامر من خلال لقاء له في برنامج “العاصمة”، التي تتم إذاعته على قناة العاصمة الفضائية الفضائية حيث قالها بطريقة صريحة،كلمة واحدة وأخيرة، الفريق أحمد شفيق لن يقوم بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ومن جهة أخرى فقد قام مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري برفض الرد عندما تم سؤاله عن مصادره، حيث انه لم يقوم بالفصح عن الأسباب التي سوف تجعل الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق لا يقوم بتقديم نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تتم في عام 2018.

وتجدر الاشارة الى ان الفريق احمد شفيق كان قد قال لوكالة “رويترز” العالمية إنه يعتزم ان يقدم نفسه للترشيح في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة، وكان ذلك في اثناء إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصرح ايضا انه سوف يعود إلى مصر من أجل الترشح، حيث أنه قد قال في بيان رسمي تم ارساله الى الوكالة “يشرفني أن أعلن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة”.

ولكن بعد هذا الإعلان بالترشح عاد شفيق إلى جمهورية مصر العربية في حالة من الغموض بخصوص الرحلة ثم قام في وقت لاحق بسحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تتم في عام 2018.

ويذكر ان الفريق أحمد شفيق الذي أخذ منصب رئيس الوزراء المصري الأسبق، كان قد ترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تم عقدها وذلك في عام 2012، وقد خسر أمام منافسه محمد مرسي الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية الذي كان ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، كما شغل الفريق احمد شفيق منصب رئيس الوزراء وذلك في اثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في هذا الوقت.

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