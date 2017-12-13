تعرف على أهم صفقات السلاح بين مصر وروسيا

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تمت مناقشة زيارة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لمصر من قبل الصحف حيث انها من دول التعاون العسكري مع مصر، وكان الرئيس السيسي يعمل على رفع قدرات الجيش المصري القتالية والتدريبية، وتوفير القوات المسلحة بأنواع جديدة من الأسلحة، ويحتل الجيش المصري المرتبة العاشرة في العالم بفضل قدرات التدريب والقتال وترسانة الأسلحة التي حصلت عليها القوات المسلحة، وقد قمنا برصد أهم صفقات الأسلحة بين الطرفين.

سفينة الصواريخ “آر- 32” مولينا: تلقت مصر سفينة الصواريخ من طراز R-32 من روسيا في عام 2016، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين، والتي هي جزء من مشروع البرق الروسي، واحدة من أقوى الأسلحة التي يمتلكها الجيش الروسي، وتتميز سفينة الصواريخ R-32 بعثات كبيرة، وأهمها تدمير السفن السطحية وتوفير غطاء بحري قوي. تحمل السفينة الصواريخ المضادة للسفن موسيت، التي صممت في عام 1973 في الحقبة السوفياتية.

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مقاتلات “ميغ – 35”: وقعت مصر اتفاقا هذا العام مع الجانب الروسي لشراء 50 طائرة مقاتلة من طراز ميج -35، الطائرة هي النموذج المتقدم للطائرات ميج 29، وتحمل الصواريخ الموجهة وصواريخ جو جو وجو أرض وأرض جو، الطائرة هو صاروخ غير الموجهة ومجهزة مع طائرة 30 ملم.

مروحيات “كا – 52” أليغاتور: وفي أغسطس 2015، وقعت مصر عقدا مع روسيا لتزويد 50 طائرة مروحية قتالية من طراز C-52، يمكن أن تصل إلى أهداف جوية مدرعة وغير مأهولة وأهداف جوية منخفضة السرعة مثل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والأفراد على الخطوط الأمامية لجبهة القتال.

منظومات الدفاع الجوي “بوك وتور”: وتراوحت الصفقات العسكرية المصرية الروسية، وخاصة في قوة الدفاع الجوي، من خلال العديد من المحاور، بما في ذلك تحديث نظام الدفاع الجوي قصير المدى إلى نظام تورم 2، وتم تطوير نظام الدفاع الجوي متوسط ​​المدى إلى BMM2 النظام.

منظومة الدفاع “أنتاي – 2500”: زودت روسيا مصر بنظام أنتاي-2500 للدفاع الجوي في عام 2015، هذا النظام هو نسخة تصدير نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300V4 القادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

دبابة تي – 90: وكان الجيش الروسي أعلن في منتصف العام أنه يوقع اتفاقا مع مصر لتزويد الجيش المصري بحوالي 500 دبابة من طراز تي -90. وتشمل الاتفاقية أيضا تكنولوجيا مشتركة لتجميع الخزان محليا في مصر.

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