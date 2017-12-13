“القاضي” تدعو القطاع الخاص لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس “ياسر القاضي” خلال لقائه مع أعضاء “غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” التي ترأسها المهندس “وليد جاد” من أجل مناقشة عدد من الموضوعات بهدف تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص للعمل على تطوير صناعة الاتصالات تبعاً لاستراتيجية الوزارة.

وأعلن المهندس “ياسر القاضي” على أهمية العمل على توطين صناعة الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية وكذلك العمل على توسع الإنتاج المحلي المصري منها والعمل على وجود فرصة للتنافس الصناعي لتصدير المنتج المصري إلى الخارج، وأوضح أن الجهود التي تقوم بها “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” تعمل على تهيئة بيئة ملائمة من أجل النهوض بالصناعات الإلكترونية، واستعرض تجربة “المنطقة التكنولوجية” القائمة في محافظة أسيوط والتي شهدت إطلاق أول هاتف محمول مصري الصنع.

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وقام المهندس “ياسر القاضي” باستعراض عدد من مشروعات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أجهزة الدولة من أجل العمل على تقديم خدمات للمواطنين، والعمل على بناء قواعد بيانات مرتبطة ببطاقة الرقم القومي لمساعدة صانعي القرار داخل الدولة المصرية.

أكد المهندس “ياسر القاضي” على أهمية العمل على توسع تصميمات التطبيقات الخاصة بالخدمات المقدمة إلى المواطنين المصريين تبعاً لقواعد البيانات، وأشار أن هناك خطة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل وضع جمهورية مصر العربية على خريطة صناعة مراكز البيانات الكبرى والعمل على تعظيم الاستفادة من الكابلات البحرية من خلال إقامة “مجمع لمركز البيانات العملاقة” بالمنطقة التكنولوجية القائمة في محافظة الإسكندرية وبالتحديد في برج العرب.

وقدم المهندس هاني القاضي” دعوة إلى أعضاء “غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” لإعداد خطة تكون مدتها الزمنية عام من أجل العمل على وضع أهداف تتوافق مع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، وأكد أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد مجال مفتوح لتحقيق مزيد من النجاح والإبداع في ظل دعم الحكومة المصرية الكامل لقطاع الاتصالات.

وأكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس “وليد جاد” على أهمية العمل على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأكد على دور الوزارة في العمل على جذب شركات تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للقطاعات الحكومية.

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