التموين تعلن عن سعر بيع “الخبز المدعم” في 2018

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ورد أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد ممدوح رمضان، قد أعلن في أخر تصريحاته الصحفية إنه لن يتم إجراء أي تعديلات في منظومة الخبز الحالية ولا في الإجراءات المتبعة خلال الفترة المقبلة، كما ورد أنه بالنسبة إلى التعديلات الأخيرة والتي تمت تحديدًا خلال الأشهر الماضية، كان من المقرر أن تعمل على ضبط المنظومة التموينية بشكل كبير في ظل الاختراقات المتعددة والتي قد تعرض لها السيستم الحالي والتابع لعملية الصرف التي تتم على مدار الأعوام الماضية.

كما أكد على أنه قد كان من الممكن أن يتم حماية ملياري جنيه مهدرة جراء الكارت الذهبي الذي تم التعامل به والسعي إلى فتح صرف الحصص التموينية المقررة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وقد أضاف السيد رمضان، في تصريحاته الصحفية بالنسبة إلى قرار الوزارة الجديد والخاص بـ سعر رغيف الخبز قائلاً: “لن يتم تخفيض عدد أرغفة الخبز في المنظومة الحالية”، وعن عدد هذه الأرغفة أكد أنهم خمسة بالنسبة إلى العائلة، بواقع 150 رغيف شهريًا، وأنه لن يتم تعديل هذا السعر في المستقبل القريب أو البعيد.

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جدير بالذكر أنه قد تم البدء في العمل رسميا بنظام منظومة الخبز الجديدة منذ شهر أغسطس الماضي، والتي تنص على تحرير سعر الدقيق في معاملاته مع المخابز ونفس الشأن يتم مع القمح بالنسبة إلى المطاحن، ولكن يتم تثبيت سعر رغيف الخبز المقرر للمواطن العادي بـ5 قروش لأنه يستحق الدعم.

كما ورد أنه قد تم الاتفاق مع العاملين في الفترة الحالية داخل منظومة الخبز على أن يتم دفع قيمة الاقماح بواسطة المطحن، على أن يدفع المخبز فى هذه الحالة قيمة الدقيق بمبلغ 4700 جنيه للطن، وقد نفي رمضان نية الحكومة لتغيير المنظومة ككل، وقال:” ما سيتم تغييره هو التكلفة وإعادة حسابها”، كما أكد على أن هذا سوف يتم: “بناءا على التغيرات التي حدثت في سعر الدولار“، وتابع قائلاً: “والقمح المستورد وفقا للعقد المبرم بين الوزارة أصحاب المخابز”.

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