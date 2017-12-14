وزارة الإسكان تكشف عن العقوبة الخاصة بالحصول على أكثر من وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي

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وزارة الإسكان تقوم بتقدم الكثير من المساكن الخاصة بالشباب والذي تقدم وتطرح إليهم بشكل دائم عن طريق الوزارة، وهي من أهم الأشياء التي يسعد بها كثيراً جميع الشباب في كافة الأنحاء المختلفة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية فتقوم الوزارة بمساعدة الشباب وتقديم إليها المشروع السكني الإجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان والمرافق العامة هاني يونس أشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إعطاء جميع الحقوق إلى أصحابها، ويكون هذا من خلال تقديم جميع الشقق السكنية والذي يفضلها الكثير من الشباب المقبلين على الزواج.

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كما أنه يكون هذا من خلال الوصول إلى جميع الوحدات السكنية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم تقديم الكثير من المستحقات الحقيقية وهذا يكون من خلال الاستعلام وإدراج الرقابة على المتابعة والدخول الشهرية، وتقديم العديد من الشقق السكنية المتناسبة مع دخل الشباب.

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ويكون هذا لجميع الحاصلين على وحدات الإسكان الإجتماعي وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية، وذلك لتفادي الحصول على الوحدات السكنية أكثر من مرة ومن يفعل ذلك فسوف يعرض نفسه للعقوبة، وتعمل الوزارة على إعطاء هذه الفرصة للآخرين الذين يريدون الحصول على شقق سكنية من مشروع الإسكان الاقتصادي.

يذكر أيضاً أن يونس أضاف في الكثير من التصريحات الصحفية أنه يوجد حوالي 12 مواطن تم صدور بالفعل ضدهم العديد من الأحكام القضائية، وتم حبسهم عام ودفعها غرامة مالية وقدرها 10 آلاف جنيه مصري والحصول على الوحدات السكنية الذين حصلوا عليها، وذلك لما تنص عليه القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

وتم التأكيد على أن من يفعل ذلك مرة أخرى سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية، وذلك حتى تسير العملية الخاصة بإعطاء الشقق السكنية بشكل منظم ومتكامل وهذا ما تسعى إليه الوزارة، وتقديم هذه المشروعات لإسكان الشباب الذين يبحثون عن أفضل فرص للإسكان.

وهي تعتبر من أهم المشروعات المتواجدة حالياً ولكن يوجد العديد من المواطنين الذين يستغلون هذه المشروعات ويحصلون على العديد من الشقق السكنية، ولذلك فتقوم الرقابة الإدارية بالبحث وراء من يحصلون على هذه الشقق السكنية ومعرفة إذا كان الشخص قد حصل عليهم أم لا.