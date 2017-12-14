أخبار الطقس اليوم الخميس 14/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الخميس في ساعات النهار طقس مائل للدفء حيث تشهده كافة الأنحاء نهارا، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في أول ساعات الليل، على أن يصبح شديد البرودة في آخرة.

يتوقع الخبراء أنه سوف تقل الرؤية الصباحية حالة الطقس المتوقعة في الساعات الأولى من اليوم الخميس وهذا يرجع إلى الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد كما جاء أنه سوف تمتد هذه الرؤية المنخفضة حتى شمال الصعيد على أن تكون كثيفة وربما تصل ايضًا إلى حد الضباب على بعض المناطق المختلفة وخاصة الطرق السريعة.

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أعلنت الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حالة السحب المنخفضة والمتوسطة سوف تشهدها أغلب المناطق على شمال البلاد وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع الخبراء أن تنشط حركتها خلال اليوم على جنوب سيناء، كما جاء في تصريحات الأرصاد أنه سوف تنشط حركة الرياح على أغلب المناطق في خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

أما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة وأنها سوف ترتفع خلال اليوم حركة الموج وتصبح ما بين متر ونصف إلى مترين، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد أكد الخبراء أنها سوف تكون مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم ما بين مترين ونصف كما تمتد حتى تصل إلى 3 أمتار وعن حالة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين على أن تكون شمالية غربية.

وقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم المتوقعة، أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة خلال اليوم الخميس على محافظات مصر فهي كالتالي:

الاسكندرية 18 20

بلطيم 17 20

القاهرة 15 21

وسط الدلتا 12 21

سيوة 8 18

بورسعيد 17 21

مطرح 14 19

السلوم 10 18

رفح 11 21

الاسماعيلية 12 22

دمياط 16 20

العريش 9 21

نخل 6 21

نويبع 16 20

السويس 13 22

رأس سدر 15 22

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

طابا 12 20

كارتين 9 17

الفيوم 11 21

بنى سويف 10 21

الغردقة 16 26

مرسى علم 15 26

سوهاج 11 23

قنا 12 24

المنيا 10 22

اسيوط 10 21

ابو سمبل 17 26

الوادي الجديد 14 24

الاقصر 12 24

اسوان 13 25

راس حدربة 20 25

شلاتين 18 25

ابو رماد 19 24

حلايب 20 24.