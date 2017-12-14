أخر أخبار مصر اليوم الخميس 14/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تتنوع الاخبار اليومية على كافة الصحف المصرية والمواقع المختلفة بشكل دائم مع اختلاف الاحداث التي تهدها الساحة اليومية في كافة المحافظات المختلفة، حيث جاء أن أخبار مصر اليوم قد شهدت العديد من التغيرات التي طرأت على الساحة ولهذا نستعرض معكم ابرز ما جاء من أخبار على الساحة المصرية.

أخبار مصر اليوم الخميس 14/12/2017: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والإسماعيلي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي، حيث يتم ذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من أحداث منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، حيث أعلنت مؤخرًا لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم حكم المباراة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

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أخر أخبار مصر اليوم الخميس 14/12/2017: أسعار المقابر تشتعل في المدن الجديدة فى عام 2018

خرجت بعض التصريحات الصادرة بشأن أسعار المقابر داخل المدن الجديدة في الفترة القادمة وتحديدًا في العام المقبل 2018، وخاصة بعد أن أثير في الفترة الاخيرة جدل كبير حول مقابر المشاهير والتي قد وصلت إلى أرقام فلكية، ولهذا تم الكشف عن تفاصيل أسعار المقابر داخل المدن الجديدة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 14/12/2017: وزارة التموين تصدر قرار جديد بخصوص الأفراد الزائدة بالبطاقات التموينية

جاء أن وزارة التموين والتجارة قد أعلنت عن تفاصيل جديدة طبقا لأحدث قراراتها الصادرة داخل المنظومة التموينية، حيث جاء أن هذا القرار يشمل العناصر الزائدة من الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية في الفترة الحالية من محدودي الدخل، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 14/12/2017: تعرف على موعد وصول أتلتيكو مدريد إلي القاهرة تحضيراً لمواجهة الأهلي

كشف النادي الأهلي إلى جمهوره العريق عن تفاصيل المباراة الودية العالمية التي سوف من المقرر أن تجمعه رسميا مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تم التصريح عن بعض التفاصيل الهامة للقاء، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى الضغط على هنا.