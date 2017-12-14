شائعات حول اتهام النيابة العامة بالكويت الشاب المصرى المعتدى عليه بتهمة الشروع في القتل العمد

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صرح مؤسس حملة إعفاء جمركي لسيارات المصريين في الخارج، السيد محمود شكل، خبر ومفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف بأن النيابة العامة بدولة الكويت قامت بتوجيه التهمة الي المواطن المصري وحيد محمود رفاعي المعتدى علية من قبل المواطن الكويتي بتهمة الشروع في القتل العمد، والجدير بالذكر بأن المواطن الكويتي قام بالتعدى علي المواطن المصري أثناء تأدية بعملة في إحدى المولات التجارية بالكويت، ولكن ظن الكثير أن النيابة سوف تقوم بمحاسبة المواطن الكويتي عقب ظهور الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الحكم فاجأ الكثير من المواطنين الذين ظنوا غير ذلك.

وانتقلت مصادر علي المواقع الإلكترونية تأكد بأن النيابة العامة بالكويت قامت بمراجعة الفيديو بالكامل الذي تضمن فيه بأن المواطن المصري قام بتوجيه الضرب الي المواطن الكويتي المدعو محمد جاسم، وان المواطن المصري قام بضربة باستخدام آلة حادة، مما جعل المواطن الكويتي بضربة الأمر الذي يجعل النيابة تحكم علي هذا بأنه دفاع عن النفس، مشيرا بأن كل ما فعلة المواطن الكويتي بالمواطن المصري من ضرب وسحل وإهانة ليس له قيمة وما هو إلا دفاع عن النفس.

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ولكن تعتبر هذه القضية قضية رأي عام وقامت بشغل المواقع والصحف، لذلك قام موقع مصر 365 بنقل تلك التصريحات من المصدر الاصلي ليتم تغطيته تلك القضية المهمة التي تشغل الرأي العام، وحتى تلك اللحظة تعتبر تلك التصريحات بأنها تصريحات غير مؤكدة وغير رسمية، ولكن تعتبر تلك التصريحات تصريحات مثيرة للجدل، وسوف تفتح الكثير من التساؤلات خلال الساعات المقبلة.

قامت المصادر الخارجية بالتأكيد أنه حتى تلك اللحظة لم تقوم النيابة العامة بدولة الكويت بمحاسبة أي شخص أو توجيه أي تهم المواطن المصري، وصرحت ايضا بأن النيابة العامة منتظرة خروج المواطن المصري من المستشفى وتتمنى لو الشفاء العاجل حتى تقوم لمباشرة التحقيقات في القضية التي أثارت جدلا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

واكدت مصادر حكومية في مصر، بأنها تقوم بمتابعة القضية ومتابعة المواطن المصري المعتدى علية من قبل المواطن الكويتي، وأوضحت بأن القنصلية المصرية بدولة الكويت سوف تقوم بمتابعة كافة التحقيقات في قضية الشاب المصري المعتدى علية من المواطن الكويتي، وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق المواطن المصري.

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