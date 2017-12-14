“مدبولي” يعلن مواعيد وأماكن إجراء القرعة العلنية اليدوية لمشروع سكن مصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور “مصطفى مدبولي” عن مواعيد وأماكن إجراء “قرعة يدوية علنية” لحاجزي الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من “مشروع سكن مصر” والتي تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من العاشر من شهر سبتمبر عام 2017 إلى الخامس من شهر أكتوبر السابق لعام 2017.

وتم الإعلان أن موعد “القرعة اليدوية العلنية” سيكون في يوم الخميس القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 وحتى يوم الخميس الثامن عشر من شهر يناير القادم لعام 2018، وأشار الدكتور “مصطفى مدبولي” أن “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” قد قامت مسبقاً بطرح أربعين ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني “سكن مصر”.

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أوضح الدكتور “مصطفى مدبولي” أن الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال المرحلة الأولى من “مشروع سكن مصر” كانت في المدن الجديدة التالية وهي مدينة بدر، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، وكان الوحدات السكنية بمساحة مائة وخمسة عشر متر مربع، وتتميز هذه الوحدات بأنها نموذج مميز للعمارة، وجميع المباني تتميز بواجهتها الحديثة، كما أن المشروع محاط بسياج من الاشجار ليعمل على توفير الخصوصية لقاطنين الوحدات السكنية.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارة والعقارية المهندس “طارق السباعي” أنه سيتم إجراء “قرعة يدوية علنية” للمدن التالية مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، على أن يتم إجراء القرعة العلنية لحاجزي الوحدات السكنية في المدن سالفة الذكر في “نادي المقاولون العرب” أما بالنسبة إلى للوحدات السكنية التابعة إلى مشروع سكن مصر وفي مدينة القاهرة الجديدة سوف يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية في صالة أكتوبر الرياضة خلف “النادي المصري البورسعيدي”.

وأشار المهندس “طارق السباعي” أن الوحدات السكنية التابعة إلى مدينة القاهرة الجديدة سوف يتم إجراء القرعة اليدوية العلنية في يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وإجراء القرعة يكون للأدوار الأولى والثانية والثالثة بمنطقة مسلسل واحد غرب الجامعات الأندلس تقسيم “أ”.

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