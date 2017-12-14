“الصحة النفسية” تعلن بدء البحث القومى للإدمان في المدارس والجامعات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلت بها رئيس أمانة الصحة النفسية الدكتورة “منى عبدالمقصود” عن البدء في إجراء البحث القومى للإدمان بتكلفة تصل إلى نصف مليون جنيه من أجل الكشف عن مشكلة إدمان المراهقين والشباب داخل المدارس والجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018.

وأعلنت الدكتور “منى عبدالمقصود” أن البحث سوف يستغرق مدة زمنية كبيرة تصل إلى عشرة أشهر على أن يتم أخذ عينات بصورة عشوائية من الشباب والمراهقين في جميع مدارس جمهورية مصر العربية من أجل مكافحة الإدمان ومعرفة مدى انتشار السموم والمخدرات في الشباب المصري.

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وأوضحت الدكتورة “منى عبدالمقصود” أن البحث مستمر من العام الماضي على عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية منها محافظة المنوفية، ومحافظة أسيوط ومحافظة القاهرة، وجاء ذلك في إطار التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبين وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت الدكتور منى عبدالمقصود أن أمانة الصحة النفسية قد أجرت بحث لمشكلة الإدمان خلال العام الدراسي السابق 2016/ 2016 على عينة عشوائية أيضا من تلاميذ المدارس فقد في ثلاث محافظات على أن يتم إعلان نتائج هذا البحث عن المخدرات في القريب العاجل.

وشددت الدكتورة منى عبدالمقصود أن اعلان نتائج “البحث القومى للإدمان بين المواطنين” يضم نسب واقعية لمشكلة الإدمان في جمهورية مصر العربية، وأشارت أنه تم إجراء هذه الاختبارات على مدى عامين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وأضافت أن أمانة الصحة النفسية قد انتهت من إعداد خريطة إلى جميع المراكز والمستشفيات المتخصصة في علاج الإدمان في جميع أنحاء الجمهورية وسيتم مراجعتها في الوقت الراهن تمهيداً إلى الإعلان عنها على أن يتم إعداد خريطة أخرى لتقديم خدمات “الصحة النفسية”.

ويجدر هنا الإشارة أن رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالوهاب عزت” قد أعلن أن الجامعة قد أجرت كشف طبي وكذلك تحاليل المخدرات على الطلاب الجدد القاطنين في المدينة الجامعية على أن يتم التحليل مجاناً، وأشار أنه في حالة وجود عينات إيجابية سيتم علاجها على نفقة الدولة المصرية من أجل مساعدة الشباب على الإقلاع عن إدمان المخدرات.

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