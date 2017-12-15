أخبار الطقس اليوم الجمعة 15/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

Advertisements

ورد في أحدث تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الجمعة خلال ساعات النهار طقس مائل إلى الدفء نهارا على جميع أنحاء الجمهورية كما يتوقع أن يسود طقس بارد ليلا في أول ساعة من الليل ثم ينخفض ويصبح الطقس شديد البرودة في آخر الليل، حيث أكدت الأرصاد الجوية أنه سوف تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على أغلب أنحاء البلاد.

وقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنه سوف تكون شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب في بعض الأماكن وتسبب ضعف الرؤية وصعوبة القيادة حتى شمال الصعيد، ويتوقع عدم هطول الأمطار نهائيا على كافة الأنحاء. بينما تتجمع السحب المنخفضة والمتوسطة في شمال الجمهورية، اغلب الرياح شمالية غربية معتدلة نشطة على جنوب سيناء، بالإضافة إلى نشاطها على كل من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية في تلك المناطق.

Advertisements

اما بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فقد جاء أنه سوف يكون معتدل كما يتوقع الخبراء أن يشهد ارتفع بالنسبة إلى حركة الموج فيه خلال اليوم من متر ونصف إلى مترين، بينما جاء أنه بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر سوف يتغير بين معتدل إلى مضطرب ويرتفع الموج بين مترين إلى مترين ونصف، بينما حالة الرياح السطحية على كل من البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة كما ورد في أخبار الطقس اليوم لمدن ومحافظات مصر

الاسكندرية 17 21

بلطيم 17 21

القاهرة 13 21

وسط الدلتا 12 21

سيوة 7 21

بورسعيد 14 21

مطرح 12 20

السلوم 8 19

رفح 10 20

دمياط 14 22

العريش 11 21

الاسماعيلية 10 22

السويس 11 22

طابا 12 19

الطور 14 22

رأس سدر 13 21

نويبع 17 22

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 23

بنى سويف 11 21

المنيا 10 21

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 21

قنا 11 24

الاقصر 11 24

اسيوط 9 21

سوهاج 10 22

الوادى الجديد14 22

شلاتين 18 26

اسوان 12 24

ابو سمبل 11 23.