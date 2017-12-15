“التموين” تؤكد على تطبيق نظام جديد للحصول على البطاقات التموينية خلال 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية “أيمن حسام” خلال حواره في برنامج “يحدث في مصر” والذي يتم إذاعته على “قناة إم بي سي مصر” الفضائية مع الإعلامي “شريف عامر” حيث رد على سؤال وارد من أحد السيدات للبرامج تشكو من حصولها على السلع التموينية بأسعار زائدة حيث أوضح أن هذه الفروق ياخدها بدال السلع التموينية وعليها أن تتقدم على الفور بشكوى ضده.

وطالب “أيمن حسام” بضرورة الإبلاغ عن أي بقال للسلع التموينية يقوم بزيادة أسعار السلع التموينية الشهرية، وأوضح قائلاً “وأنا هعرف ازاي! هلف على سبعة عشرين ألف بقال، أنا لازم الناس تقولي يا جماعة”.

Advertisements

وأعلن “أيمن حسام” أنه يريد أن يختصر قصة بطاقات التموين التالفة في حل، حيث أعلن أنه ابتداءً من واحد يناير القادم للعام الجديد 2018 ليكون هناك منظومة من أجل إصدار البطاقات التموينية الذكية الجديدة بمؤشر رئيسي يصل إلى مدة زمنية خمسة عشر يوم فقط ليتم خلالها إصدار البطاقة التالفة والمفقودة والجديدة، والمتابعة سوف تكون عن آلية جديدة تماماً وهي عن طريق “الرسائل النصية القصيرة” في الهاتف المحمول، حيث أن المواطن في حالة رغبته في الحصول على بطاقة تموينية أو إضافة فرد جديدة أو الحصول على بدل تالف أو بدل فاقد حينما يقوم باستيفاء جميع أوراقه من خلال مكتب التموين، سوف يستقبل رسالة على هاتفه المحمول تبلغه أن أوراقه مستوفاة أو هناك نقص المعلومات.

أوضح “أيمن حسام” أنه في حالة أن الأوراق تكون مستوفاة سوف تكون هناك عملية متابعة بعد مثلا أربعة أيام سوف يستقبل المواطن رسالة نصية أخرى على هاتفه المحمول تخبره أن أوراقه قيد المراجعة، على أن يكون المواطن قد قام بتسجيل رقم هاتفه المحمول في مكتب التموين مع تسلمه رقم من المكتب يقوم المواطن بإرساله في رسالة نصية، وفي خلال 15 يوم لابد أن يكون المواطن المصري قد قام باستلام بطاقته التموينية.

أشار أيمن حسام أن هذا النظام الجديد سيكون في البداية على بطاقات التموين الجديدة مع إدخال جميع البطاقات التموينية القديمة على النظام القديم، حيث أن هناك واحد وعشرين مليون بطاقة سوف يتم إدخالهم على البرنامج تتابعاً.

أقرا المزيد تعرف على خطوات استخراج بطاقات التموين عبر “الهاتف المحمول”