“برلماني” يتقدم بمقترح فرض 10 جنيه لكل هاتف محمول كرسوم للتأمين الصحي الشامل

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إشادة عدد كبير من أعضاء “لجنة الصحة بمجلس النواب المصري” على مقترح فرض عشرة جنيهات على كل خط تليفون محمول تكون بمثابة رسوم لنظام التأمين الصحي في الدولة المصرية، حيث أكد البرلمانيون أن نجاح نظام “التأمين الصحي الشامل” يتوقف على توفير موارد مالية ثابتة من أجل العمل تأمينه، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية التي يستلزمها تطبيق “التأمين الصحي الشامل” والتي تصل إلى خمسة عشر عام.

وأكد النواب أن الدول المصرية في حاجة إلى العمل على تحسين أداء المنظومة الصحية المصرية، والعمل على تطوير المعدات الطبية والأجهزة التي تعتمد على التمويل حيث أن مصادر التمويل ستكون كافية من أجل الانتهاء من “مشروع التأمين الصحي الشامل”.

Advertisements

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب المصري النائب “أيمن أبو العلا” أنه تقدم بمقترح ليتم مناقشة خلال جلسة البرلمان القادمة من أجل فرض عشرة جنيهات على كل خط تليفون محمول تكون بمثابة رسوم لنظام “التأمين الصحي الشامل” وأشار إلى وجود أربعة وتسعين مليون خط تليفون محمول مما سيعمل على توفير ما يقارب من مليار جنيه مصري.

وأوضح النائب “أيمن أبو العلا” قائلاً “إننا في حاجة إلى ملائمة مالية في المحفظة التأمينية، لكي نختصر عدد السنوات التي سوف يتم فيها تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل”، وأشار عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري النائب “مجدي مرشد” أن اقتراح النائب أيمن أبو العلا يعد مقترح مقبول جداَّ، وأضاف قائلاً “إلا انني أري أنه ليس هناك أي مشكلة في تمويل التأمين الصحي الشامل”.

وأكد النائب “مجدي مرشد ” أن القضية الأساسية تتمثل في “البنية الأساسية للتأمين الصحي” والتي تحتاج إلى العنصر البشري في المقام الأول إلى جانب تشغيل الأجهزة الرقابية التي تعمل على مراقبة أداء المستشفيات من أجل العمل على تحسين المنظومة الصحية.

وأوضح النائب “عصام القاضي” أنه يؤيد أي مقترح من أجل العمل على توفير إيرادات تعد ثابتة لنظام التأمين الصحي الشامل، وخصوصاً أن “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” أصبح حلم لكل الشعب المصري.

أقرا المزيد “أيمن أبو العلا” بقترح فرض رسوم على السجائر والخمور والمهن الحرة لصالح التأمين الصحي