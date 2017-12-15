بشري الإسكان تطرح وحدات إسكان اجتماعي للعاملين بالخارج من محدودي الدخل

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صرح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المهندس خالد عباس خلال مشاركته في اللقاء مع أفراد الجالية المصرية بالأمارات أن الوزارة تتجه في الوقت الحالي إلى طرح شقق اسكان اجتماعي للمصريين العاملين بالخارج ذوي الدخل المحدود الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية سواء من حجز أراضي بمشروع بيت الوطن المخصص جزء منها للمصريين بالخارج أو حجز شقق سكنية في المشروع السكنية التي خصصتها الوزارة للعاملين بالخارج مثل مشروعي الرحاب ومدينتي .

وأوضح مساعد وزير الإسكان في اللقاء أن الوزارة تخصص أراضي سوف تطرحها في المرحلة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج وذلك عقب طرح قطع أراضي في المراحل الخمسة من المشروع مشيرا إلى تدافع عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء واقتناء أراضي بوطنهم.

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وأضاف المهندس خالد عباس أن الوزارة في المرحلة النهائية من تنفيذ الحي السكني الأول في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يحتوي علي 25 ألف شقة سكنية مشيرا إلى البدء في وقت قريب عمليات تنفيذ حي الأعمال بالعاصمة والذي سوف يحتوي علي عدد من الأبراج السكنية المميزة وعلى رأسها أطول برج في قارة أفريقيا.

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وأوضح المهندس خالد لأفراد الجالية ما يتم تنفيذه حاليا في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي حيث ينفذ كورنيش المدينة لمسافة 14 كيلومترا مشيرا إلي عمل الوزارة في الوقت الراهن بكل إمكانياتها وطاقاتها للانتهاء من تنفيذ 6 كيلومتر عند حلول صيف 2018 حتى يتمكن المصريين بالاستمتاع به في الإجازة الصيفية المقبلة.

وأضاف المهندس خالد أن الوزارة تعمل حاليا في تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة والتي تمثل مساحتها 5 آلاف فدان علي ساحل البحر المتوسط مشيرا إلى الانتهاء من بناء الدور الثالث في بعض العمارات السكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة من طرق ومرافق بصورة جيدة.

وقال المهندس خالد أن الوزارة توجه اهتمام كبير للمشروعات السكنية في صعيد مصر كمشروع مدينتي غرب قنا وغرب أسيوط مشيرا إلى الإعلان في الفترة الماضية عن فتح باب حجز قطع الأراضى بهما بالإضافة إلى فتح باب حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بالمدينتين في نهاية شهر ديسمبر الجاري.