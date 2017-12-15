أخبار مصر اليوم الجمعة 15/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تستمر الأحداث وتداعياتها بشكل يومي داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تتصدر الصحف المصرية بشكل دائم أخبار مصر اليوم وما جري على الساحة السياسية والاقتصادية والدينية وغيرها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة من أهم وآخر الأنباء ولهذا نستعرض لكم في هذا المقال أهم ما ورد بالصحف المصرية من أخبار مصر اليوم.

أخبار مصر اليوم الجمعة 15/12/2017: بشري الإسكان تطرح وحدات إسكان اجتماعي للعاملين بالخارج من محدودي الدخل

ورد أن السيد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية خلال فعاليات مشاركته الحالية في اللقاء الذي أجراه مع أفراد الجالية المصرية الموجودين في دولة الإمارات قد أكد على أن الوزارة تتجه إلى طرح شقق اسكان اجتماعي للمصريين العاملين بالخارج وتحديدًا الأشخاص الذين يندرجون ضمن فئة ذوي الدخل المحدود وطرح العديد من الأراضي في مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الدخول على المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 15/12/2017: الغرفة التجارية تؤكد على صعوبة وضع تسعيره ثابته على الدواجن ومنتجاتها

بعد أن أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن يتم وضع جميع الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية، من أجل حماية المواطنين من جشع التجار، علق السيد رئيس شعبة الدواجن بأنه لا يمكن تطبيق قرار الوزير رسميا على جميع منتجات الدواجن في مصر وفي جميع المناطق، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الدخول على المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 15/12/2017: المصريون ينتقدون مسلسل “سابع جار” ويصفونه بأنه من علامات يوم القيامة

حالة جديدة من الاستياء شهدها المواطنين في مصر على غرار مشاهدتهم أحداث مسلسل سابع جار، وذلك بسبب احتواء هذا المسلسل على العديد من القصص الذي تخالف التقاليد و تتعارض مع الدين الإسلامي، جدير بالذكر أن هذا المسلسل هو تصوير وإنتاج مصري وأن أحداثه قد خرجت عن المألوف بشكل كبير حتى وصفوه أنه من علامات يوم الساعة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي الدخول على المقال الرئيسي من هنا.