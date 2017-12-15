الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات وكتلة هوائية شديدة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

Advertisements

تشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار وسوء الأحوال الجوية لذلك يبحث جميع المواطنين المصريين عن حالة الطقس خلال هذه الأيام، وفصل الشتاء من الفصول الذي تشهد تقلباً شديداً في حالة الطقس يومياً، وتعمل دائماً هيئة الأرصاد الجوية على رصد يومياً درجات الحرارة المتوقعة في جميع الأوقات والأيام.

وقام وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين بعرض العديد من الدرجات الخاصة بالحرارة في جميع المحافظات المصرية، وسوف يشهد هذا الشتاء تقلباً شديداً في الأحوال المناخية ويكون أكثر برودة من السنوات السابقة فلذلك تم تحذير جميع المواطنين من الشتاء هذا العام.

Advertisements

جديراً بالذكر أيضاً أنه تم التحذير من الموجة الذي تتعرض لها جميع المحافظات المصرية وتعرضها لكتلة هوائية باردة وشديدة خلال الأيام القادم وسوف تستمر لمدة 72 ساعة خلال ساعات النهار، وتم التحذير من الفروق العظيمة المتوقعة لدرجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

اقرأ أيضاً.. أخبار الطقس اليوم الخميس 14/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

يذكر أيضاً أن مصر تتعرض لكتلة هوائية شديدة وسوف تستمر لمدة 72 ساعة وهذا يأتي بانخفاض شديد في درجات الحرارة تصل لأكثر من 10 درجات، ولذلك قامت هيئة الأرصاد الجوية من الساعات القادمة و تعرض مصر لموجة من الصقيع تضرب عدد كبير من المحافظات.

وأضاف أيضاً أن طقس مصر خلال الفترة الحالية سيكون مائل للدفء نهاراً و بارد ليلاً ودرجات الحرارة منضبطة بشكل كبير، وتم التأكد على أن الأحوال الجوية سوف تدهور كثيراً خلال الأيام القادمة بشكل واضح، وتنخفض جميع درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات مئوية داخل العديد من المحافظات في القاهرة والوجه البحري.

وأيضاً سترتفع درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات في شمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء، وتظهر العديد من السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد كبير من المناطق نهاراً، ويتم البحث دائماً وراء تقديم درجات الحرارة بشكل دائم ومستمر لمعرفة حالة الطقس.

كما أن خبير الأرصاد الجوية أكد على جميع المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة، ويكون هذا بسبب برودة الجو في الساعات الأولي من الصباح ولابد من توخي الحذر لجميع السائقين على الطرق السريعة، وذلك بسبب القيادة ووجود الشبورة المائية المنتشرة في الساعات الأولي من الصباح، وأيضاً وجود الضباب حفاظاً على جميع سلامة المواطنين وأرواحهم وسوف يستمر هذا الطقس البارد لمدة 72 ساعة كاملين.