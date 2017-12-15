طرح وحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج قريبا

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أشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المهندس “خالد عباس”، أن وزارة الإسكان سوف تطرح في القريب وحدات إسكان اجتماعى للعمالة المصرية خارج البلاد، والذين يحصلون علي دخل محدود‘ وأيضا سوف يستفيد من هذه الوحدات التي لا تتناسب ظروفهم المادية ن وأيضا حجز أراضي بمشروع بيت الوطن، وأيضا حجز وحدات سكنية في مشروع مدينتي والرحاب، وتعد من أهم المشاريع التي طرحتها الدولة للعاملين خارج البلاد، كما وضح في لقاءه مع الجالية المصرية في دبي، والذي كانت ترأسه وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأكدت أن الوزارة سوف تخصص قطع أراضي في مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وذلك بعدما لاقت فكرة مشروع طرح الأراضي علي خمس مراحل إقبالا كبيرا من المسافرين خارج البلاد في تملكهم قطعة أرض في وطنهم.

كما أكد المهندس خالد عباس أن الوزارة سوف تنتهي من تنفيذ مشروع الحي السكني الأول، والذي سوف يكون بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وسوف يخصص به 25 ألف وحدة سكنية، وسوف يتم البدء في تنفيذ مشروع حي الأعمال في القريب، والذي سوف يضم عدد كبير من الأبراج المميزة، ويكون طولها أطول برج في قارة أفريقيا، كما ذكر وزير الإسكان أن ما يتم تنفيذه علي أرض مدينة العلمين الجديدة في الوقت الحالي بالساحل الشمالي، مؤكداً أن سوف يمتد كورنيش المدينة حوالي 14 كم، وأن العمل يتم في الوقت الحالي بكل جد واهتمام، حتى ننتهي من 6 كجم منه علي بداية الصيف القادم.

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كما أضاف المهندس خالد عباس أنه في الوقت الحالي، يتم العمل في تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة، والتي تتميز بأنها تمتد علي حوالي 5 آلاف فدان علي سواحل البحر الأبيض المتوسط بفرع الدلتا، وأنه يوجد عمارات سكنية قد وصلنا بها للدور الثالث، هذا بجانب أعمال المرافق والطرق التي تسير بصورة مشرفة، كما أكد أيضا أننا مهتمون بمشروع مدينتي غرب أسيوط، وغرب قنا، حيث أنه تم الإعلان عن حجز قطع أراضي بهما وسوف يبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر في نهاية الشهر الحالي، مؤكدا إلي أنه سوف يتم البدء في أعمال الطرق والمرافق لكلتا المدينتين.

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