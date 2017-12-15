عاجل تحطم طائرة مدنية بالفيوم يسفر عنها مصرع طاقمها

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كشف مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم عن سقوط وتحطم طائرة تدريب مدنية فوق الساحل الشمالي لبحيرة قارون مما أسفر عنها مصرع طاقمها المكون من المدرب وشخصين من المتدربين مشيرا إلى امتلاك أكاديمية الطيران المدني بمدينة 6 أكتوبر لهذه الطائرة.

وأوضح المصدر الأمني أن الطائرة قد حلقت من مطار أكتوبر وخلال تدريب المدرب للمتدربين سقطت الطائرة في بحيرة قارون مما أسفر إلي تحطم هيكل الطائرة بالكامل ومقتل طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص مضيفا أنه من المحتمل أن تكون الطائرة تعرضت لعطل أو خطأ فني مما أدى إلى سقوطها.

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وأشار المصدر الأمني أنه فور تلقي القوات الأمنية نبأ تحطم الطائرة أسرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان تحطم الطائرة لنجدة طاقمها ولكن القدر لم يسعفهم حيث لقي جميع ركابها مصرعهم، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الطاقم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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وذكر المصدر الأمني طاقم الطائرة المنكوبة والمكون من المدرب أكمل محمد صلاح الدين البالغ من العمر 58 سنة وكلا من المتدربين أحمد محمد محفوظ وأحمد جمال شافعي البالغين من العمر 21 سنة لافتا إلى تحرير الجهات الأمنية محضر بالواقعة وإبلاغ ذوي الضحايا لاستلام الجثث من المشرحة.

والجدير بالإشارة أن لجنة تحليل الحوادث بوزارة الطيران المدني فتحت باب التحقيق في حادثة سقوط الطائرة بالفيوم للتوصل إلى أسباب سقوط الطائرة.

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الطيار ألياس صادق أنه أثناء تحليق طائرة بيتش كرافت – بارون 58 كجولة تدريبية اليوم الجمعة في المنطقة المخصصة للتدريب بشمال بحيرة قارون حدث بالطائرة عطل فني مفاجئ مما دفع قائدها إلى الهبوط اضطراريا بالمنطقة الصحراوية التي تبعد عن مطار 6 أكتوبر بمسافة 18 ميلا ولكن الطائرة تحطمت أثناء عملية الهبوط.