تفاصيل حول انفراج الأزمة السكنية بطرح مشروع “سكن مصر”

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يحدث على مر السنين، أزمة في الشقق والمساكن وذلك نتيجة لتزايد عدد المصريين، فتقوم الحكومة المتمثلة في وزارة الإسكان من الحين للأخر بإقامة مشروعات للإسكان، لإصرار الحكومة على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ولكن بالتأكيد يوجد لكل مشروع واسعاره، ومميزاته وعيوبه بالنسبة للمواطن، ومن بين هذه المشروعات، مشروع “سكن مصر”.

ورد في أحدث التصريحات الصادرة من وزارة الإسكان أن مشروع “سكن مصر” قد تم طرح هذه المشروع من الحكومة في الشهور الماضية، وأنه سيكون بمقدم 25 ألف جنية للشقة، حيث قررت وزارة الإسكان حينذاك أن من الأوراق المطلوبة من المتقدم: صورة البطاقة الشخصية فقط، ومن الشروط التي تم طرحها أن من يتقدم لحجز شقة من مشروع سكن مصر أن لا يكون سبق له أن حجز في أي مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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جدير بالذكر أن أسعار شقق مشروع سكن مصر تم طرحها في العديد من محافظات ومدن مصر، ويأتي سعر الشقق الموجودة بالمشروع حسب المكان الذي يقع فيه، هناك شقق تتراوح من 300 ألف إلى 420 ألف جنيه، وتتكون عدد الوحدات من 40 ألف وحدة سكنية، أما عن مساحة الشقق فهي تصل لأكثر من 100 متر مربع، ومن المقرر تسليم الشقق من عام إلى عام ونصف.

وهناك العديد من المحافظات والمدن في مصر يوجد بها مشروع ” سكن مصر”، مثل: مدينة السادس من أكتوبر، مدينة العبور، مدينة بدر، دمياط الجديدة وغيرها من المدن، وبالنسبة إلى ميزات شقق مشروع سكن مصر، لا يجبر من يتقدم للحجز على أن يقدم مفردات مرتبه، فمن يتقدم عليه تقديم صورة البطاقة الشخصية فقط، وهذا لا يوجد في المشروعات السكنية الأخرى، أما عن عيوب شقق مشروع سكن مصر: