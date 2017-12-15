“فتاة المول” تبث محاولة انتحارها عبر “الفيس بوك”

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تابع موقع مصر 365 عودة فتاة المول والتي تسمى “سمية طارق” من جديد إلى الأضواء وخصوصاً على “مواقع التواصل الاجتماعي” بعدما قامت بإذاعة “محاولة انتحارها” عن طريق “بث مباشر” عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، وأعلنت خلال فيديو محاولة انتحارها “أنا يأست منذ فترة، ولا أعلم ماذا أفعل، وأني غير آسفة على أي شيء، وأني لم أعد قادرة على رؤية نفسي على أي شاشة حتى، وإن كانت شاشة تليفوني المحمول”.

وأوضحت سمية طارق الشهيرة “بفتاة المول” أن قرار انتحارها يعد أهم قرار في حياتها وأضاف قائلة “أنا بموت وأعصابي سابت خالص، وجسمي تقيل قوي، وشم قادرة اتنفس، وعندي صداع، أنا بحب ماما جداَّ، وأنا أسفة أني عملت كدة، وخدي بالك من نفسك ومن يوسف أخويا”.

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تعود من جديد فتاة المول إلى الأضواء و التوك شو ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الظهور الأول لـ “سمية طارق” في عام 2016، حيث ظهرت في فيديو يظهر فيه شاب يحاول الاعتداء عليها والتحرش بها في أحد المولات بحي مصر الجديدة، وتم القبض على الشاب وبعدها تم حبسه لمدة عامين.

وقامت الإعلامية “ريهام سعيد” باستضافتها في “برنامج صبايا الخير” وقامت بعرض صور لها وأكدت أن سمية طارق كانت على علاقة مع الشاب الذي حاول التحرش بها داخل المول، وقامت ريهام سعيد بسرقة صور فتاة المول من موبايلها المحمول، وقامت الفتاة برفض دعوى قضائية على الإعلامية ريهام سعيد.

وبعد عامين من الواقعة وخلال العام الجاري عادت سمية طارق إلى الأضواء مرة أخرى حينما حاول الشاب الذي حاول التحرش بها في المول وخرج من السجن حاول أن يعتدي عليها بالسلاح الأبيض، وتم نقلها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة ليتم القبض على الشاب المتهم مرة أخرى، وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وانقسم العديدين حول تفسير محاولة انتحار فتاة المول بعدهم قال أنها محاولة منها لكسب الأضواء من جديد، وخصوصاً أنها بعد ما أعلنت عن انتحارها وأن لا أحد يستطيع أن يصل إليها، وبعدها أعلنت أنها في طريقها إلى المستشفى، وآخرون رأوا أنها ضحية ظروفها القاسية.

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