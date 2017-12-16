أخبار الطقس اليوم السبت 16/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد في أخبار الطقس اليوم السبت أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف يسود عليها خلال ساعات النهار طقس مائل للدفء وذلك سوف يكون على أغلب المناطق الشمالية وأنه سوف يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد على أن يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد، كما يتوقع أن تخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس بارد في أول ساعات من الليل على أن يكون شديد البرودة في آخر ساعات منه.

من جهة أخرى، ورد أنه سوف تنخفض كلاً من الرؤية الصباحية في الساعات الأولي من الصباح الباكر وذلك بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد وأكد خبراء الارصاد الجوية أنه يتوقع أن تصل إلى شمال الصعيد كما جاء أنه سوف تكون درجات الحرارة كثيفة حتي تصل إلى حد الضباب وذلك سوف يكون على بعض المناطق ايضًا.

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أما فيما يخص حالة السحب ورد أنها سوف تكون منخفضة بالإضافة إلى توقعات بوجود سحب متوسطة ايضًا على شمال البلاد وعن حالة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة إلى حالتي البحرين المتوسط والأحمر فسوف يسود عليهما الاعتدال، كما جاء في أخر أخبار الطقس اليوم أنه سوف تتراوح حركة الموج فيه خلال هذه الفترة على البحر المتوسط ما بين متر وخمسة وسبعون سم إلى مترين وخمسة عشرة سم أما فيما يخص حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية خلال اليوم على البحر المتوسط ثم تكون جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

الإسكندرية 16 22

السلوم 08 20

سيوة 07 20

بورسعيد 15 21

القاهرة 13 22

وسط الدلتا 12 21

دمياط 14 22

بلطيم 16 21

مطروح 12 21

الإسماعيلية 10 22

الطور 12 21

المنيا 08 22

مرسى علم 15 24

شرم الشيخ 18 23

نخل 05 19

العريش 10 22

رفح 10 21

نويبع 15 22

طابا 12 20

كاترين 03 18

السويس 11 22

بنى سويف 11 22

الفيوم 12 22

رأس سدر 13 21

ابو رماد 19 25

راس حدربة 20 26

الغردقة 15 24

قنا 11 25

الأقصر 10 26

أسيوط 08 22

سوهاج 09 23

الوادي الجديد 11 24

شلاتين 20 26

أسوان 12 26

أبو سمبل 11 25

حلايب 21 24.