أخبار مصر اليوم السبت 16/12/2018.. أهم ما ورد في الصحف اليومية

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تتصدر أخبار مصر العديد من الصحف اليومية والدائمة حيث تختلف الأحداث بشكل يومي على مدار الساعة بين سياسية واقتصادية واجتماعية ورياضية وغيرها من الفئات التي تدور حولها أهم وآخر الأنباء في جمهورية مصر العربية ولذا نستعرض لكم أبرز ما سجلته الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم السبت 16/12/2018: الكشف عن تفاصيل “بطاطين الغلابة” المتسببة في إصابة الكثيرين بأمراض سرطانية

كشف الستار أحد الإعلاميين المشهورين عن وجود كارثة كبرى، تتعلق بشأن صناعة البطاطين في مصر وتحديدًا بطاطين الغلابة حيث أكد على أنها تصنع من المُخلفات، والقمامة، وزيوت السيارات، لتسبب بعد ذلك إصابة المواطنين بأمراض سرطانية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم السبت 16/12/2018: ننشر لكم أهمية الاحتياطي الأجنبي وقيمته وفقا لتقارير المركزي

يعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم البنود التي يكشف عنها البنك المركزي المصري بشكل شهريا وصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 36.7 مليار دولار، ولهذا تم الكشف عن المقصود الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 16/12/2018: مصطفي بكري يكشف النقاب عن تفاصيل اجتماعات جماعة الإخوان لاختيار مرشح للرئاسة

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفي بكري النقاب عن آخر اجتماعات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالخارج لكي يتم الاتفاق على تحديد موقف الجماعة من المشاركة في الفترة الحالية فى سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، كما أكد على العديد من المناقشات والاتصالات التي تم مع تنظيم الإخوان الدولي وايضًا مع أجهزة الاستخبارات القطرية والتركية والغربية، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 16/12/2018: تعرف على السبب الحقيقي وراء حضور الخطيب لنهائي مونديال الأندية

كشفت تقارير مصرية عن السبب الرئيسي وراء قيام نجم كرة القدم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب حالياً بالسفر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار فعاليات المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقررة مساء اليوم، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.