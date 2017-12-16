اعتذار رسمي من الفريق “أحمد شفيق” إلى مؤيديه

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أعلن رئيس الوزراء الأسبق، الفريق “أحمد شفيق” عن كامل أسفه وتقدم بإعتذار رسمي إلى كافة الشباب ممن تم التحفظ عليهم نتيجة العلاقة التي تربط الشباب برئيس الوزراء الأسبق، هذا بجانب الداعمين لمسيرته أو مؤيديه خلال الحملة الانتخابية التي قادها في عام 2012.

جاء هذا ضمن التغريدة التي قام الفريق أحمد شفيق اليوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي طالب خلالها السلطات الأمنية بضرورة الحديث عن الأسباب التي دفعت السلطات إلى التحفظ على الشباب، مضيفا ضرورة القيام بإيضاح الأسباب وراء تلك الإجراءات رفقا بأبناء وآباء هؤلاء الشباب.

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وقد شهدت فترة الأسبوعين الماضيين عودة الفريق “أحمد شفيق” من دولة الإمارات لدراسة موقفة من الترشح لإنتخابات الرئاسة والتي من المقرر أن تكون في منتصف العام القادم، وذلك بعد أن قامت الجزيرة القطرية منذ فترة بنشر فيديو للفريق “أحمد شفيق” يعلن خلاله عزمة على الترشح لإنتخابات الرئاسة المقبلة.

كما أكدت المحامية الرسمية للفريق “أحمد شفيق” وتدعى “دينا عدلي” صحة البيان الذي صدر عن الفريق أحمد شفيق، مؤكدة أن هذا البيان قد صدر نه بشكل رسمي، وذلك بعد أن قام موقع مصر 365 بالتواصل معها للتأكد من صحة ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي.

كما وشهدت الفترة الأخيرة عدد من ردود الأفعال التي اعترضت على ما قام به الفريق “أحمد شفيق” بخصوص مضمون الفيديو الذي تم نشره على قناة الجزيرة، ووصفه الكثير من الخبراء السياسيين بأن هذا الفعل كان غباء سياسي لم يجدر به القيام به.

حيث ظهر شفيق في الفيديو يعلن أنه عازم على الترشح للإنتخابات الرئاسية في مصر وأن الإمارات هي من تمنعه من العودة إلى بلاده، وقد أوضح الكثير أن ما قاله الفريق “أحمد شفيق” في الفيديو الذي تم نشره قد أساء وبشده إلى الدولة المضيفة “الإمارات” والتي ردت بعدها ونفت ما قاله شفيق في الفيديو الذي تم نشره مؤخرا على قناة الجزيرة القطرية وأثار غضب الكثيرين.

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