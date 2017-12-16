البنك الأهلى يوفر تذاكر سفر لروسيا لتشجيع المنتخب بالتقسيط وبدون فوائد..تابع التفاصيل

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أعلن الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة التابع للبنك الأهلي المصري “حازم حسام” خلال عدد من التريحات التي قام بها، أن البنك يوفر خدمة جديدة للمواطنين، وهي عبارة عن تقديم تذاكر السفر إلى روسيا لحضور مونديال كأس العالم القادم بالتقسيط.

وأضاف خلال التصريحات أن تلك الخدمة يعرضها البنك لمساعدة المشجعين على حضور المباراة، وأكمل أيضا أن عرض البنك لتقسيط التذاكر من المقرر أن كون بدون فائدة على الإطلاق في حالة سداد سعر التذكرة على فترة 6 أشهر، أما في حالة إمتداد فترة السداد إلى عام فإن السداد سيكون بفائدة ولكن بقيمة مخفضة.

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كما سيقوم البنك بتقديم مجموعة من العروض والخدمات الجديدة بمناسبة المونديال، حيث أشار حجازي إلى أن البنك يعرض تقديم قروض للمشجعين كافية لتغطية تكاليف ومصروفات الرحلة بما فيها تكاليف الإقامة وحتى تذكرة الطيران.

ووضع البنك شرط أن يقوم صاحب القرض بسداد قيمته في فترة تتراوح ما بين سنتين وحتة ثلاثة سنوات، ويقدم البنك تلك الخدمة من خلال التعاون مع شركة برايم تورز، حيث أكد أن المشجع سيقوم بتقديم إيصال القرض للبنك وبعدها يقوم البنك مباشرة بسداد كاليف الرحلة إلى الشركة، هذا شرط أن يقوم المقترض برد المبلغ إلى البنك خلال الفترة التي حددها البنك للانتهاء من السداد.

هذا بجانب خدمة الدفع الإلكتروني التي وفرها البنك لتمكن المشجعين من شراء التذاكر إلكترونيا، وذلك من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التابعة للبنك أيضا بالتعاون مع شركة برايم تورز، يأتي هذا بمناسبة تأهل مصر لكأس لعالم 2018 من جديد بعد فترة 28 سنة منذ أن تأهل المنتخب في آخر مرة.

وقد أعلن بنك مصر خلال البيان الذي صدر عنه أمس أنه سيقوم بتمويل رحلات السفر لحضور مباريات مونديال كأس العالم، موضحا أن فترة السداد التي سمح بها البنك للمقترضين متد حتى تصل إلى 6 سنوات، كل هذا يأتي تحت شعار “شجع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018″، هذا ضمن مجموعة من الخدمات التي أعلنت عنها البنوك بتلك المناسبة.

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