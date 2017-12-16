أحد خريجي الاكاديمية المصرية للطيران يكشف عن السبب وراء سقوط طائرة الفيوم

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قال الكابتن محمود الحلواني أحد خريجي الاكاديمية المصرية للطيران عن خبر سقوط طائرة التدريب المدنية بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم والذي حدث يوم مساء أمس وتسبب في موت طاقم العمل بها في حادث مؤلم كبير أودي بحياة جميع أفراد الطاقم.

أنه قد سقطت طائرة التدريب المدنية أمس بالقرب من بحيرة قارون في الفيوم وأكد محمود الحلواني خريج الاكاديمية المصرية للطيران علي أن حادث سقوط الطائرة وموت طاقم العمل كان بسبب اهمال وتقاعس الاكاديمية المصرية للطيران في تطوير وتحديث ومراقبة وعمل الصيانة للطائرات وإصلاح الطائرات التى تعمل بها الخاصة بها.

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وأكمل الكابتن محمود الحلواني فى تصريحاته بشأن حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية وموت طاقم العمل الى ان كان هناك مقدمات وبدايات لتلك الحادثة متمثلة في عطل حدث للطائرة فى المحرك قبل عام من هذا التاريخ وذلك أثناء الطيران مع الكابتن اكمل تمام خلال رحلة متوجهة من مطار 6 اكتوبر وصولا الى مطار اسيوط.

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هذا وقد حدث حادث سقوط الطائرة الأليم وتألم لأجله خريجي الاكاديمية المصرية للطيران والطلاب بها ومصر بأكملها فقد طاقم العمل الذي لقي حتفه في هذا الحادث، وأشار الكابتن محمود الحلواني خريج الاكاديمية المصرية للطيران الى حادث سقوط الطائرة المدنية علي الفيس بوك ناعيا الشهداء وموت طاقم العمل قائلا: “البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا كابتن ويرحم طاقم العمل” وصرح قائلا الكابتن محمود الحلواني ان سبب حادث سقوط طائرة التدريب المدنية بالفيوم بالقرب من بحيرة قارون هو إهمال وتقاعس الاكاديمية المصرية للطيران في تصليح وصيانة الطائرات الخاصة بها بل والإشراف علي عملها بشكل مناسب وآمن يضمن سلامة الأفراد.

وأكمل الكابتن محمود الحلواني قائلا بان الاكاديمية المصرية للطيران تعد افشل مكان في الوجود لتعلم الطيران في قارة افريقيا والشرق الاوسط وذلك رغم التكاليف الضخمة والمبالغ الكبيرة التي يتم دفعها لكي يستطيع الطلاب الالتحاق بالاكاديمية المصرية للطيران والدراسة بها.