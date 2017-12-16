“وزير الكهرباء” يعلن إجراءات على المواطن اتباعها في حالة وجود ارتفاع الفواتير

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تابع موقع مصر 365 شكوى العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية وخصوصاً في الفترة الأخيرة بعد قيام “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” برفع أسعار “شرائح الكهرباء” حيث فوجئ عدد غير قليل من المواطنين بارتفاع قيمة فواتير استهلاكهم الشهري من الكهرباء بشكل مبالغ فيه.

وأصبح هناك عدد من المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء التي لا تعبر عن استهلاكهم الحقيقي للكهرباء، غير قادرين عن دفع الفواتير جزافية الخاصة بهم، وهناك البعض الآخر الغير قادر على دفع فواتير الكهرباء بصورة منتظمة، بسبب ارتفاع قيمتها.

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وفي إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخفيف على المواطنين أعلن الدكتور “محمد شاكر” على المواطن الذي يعاني من زيادة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه عليه القيام بتقديم تظلم إلى شركة الكهرباء التابع لها خلال مواعيد العمل الرسمية لشركة توزيع الكهرباء، سوف تقوم الشركة بالرد على شكوى المواطن، على أن يتم إرسال تعليمات مشددة إلى جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية بضرورة الرد على شكاوى وتظلمات جميع المواطنين من ارتفاع فواتير رسوم الكهرباء.

كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المواطن الذي يمتنع عن سداد فاتورة رسوم الكهرباء خلال الفترة السابقة، أن يتوجه إلى شركات توزيع الكهرباء التابع لها ويطلب مهم تقسيط المبلغ المتراكم عليه عن الشهور السابقة، وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ليس من حق شركات توزيع الكهرباء أن تقوم برفع عداد الكهرباء بصورة مفاجئة من المواطن الممتنع عن دفع فواتير الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن يجب على شركات توزيع الكهرباء أن توجه إنذار إلى المواطن الممتنع عن دفع رسوم فواتير الكهرباء، ويعد الإنذار هذا هو الإجراء الأول، وفي حالة استمرار المواطن عن الامتناع في تسديد فواتير الكهرباء أن يتم رفع عداد الكهرباء، ويكون هذا الإجراء بمثابة حفظ لحق الدولة.

والجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنه تم التعاقد مع شركة تكون مخصصة لقراءة العدادات القديمة، إلى حين تطبيق الوزارة خطتها في تحويل جميع العدادات في جمهورية مصر العربية إلى عدادات مسبوقة الدفع.

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