“شادية ثابت” تعلق على قرار ترامب حيال القدس “إما أن نعيش بكرامة أو نموت”

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تابع موقع مصر 365 مناشدة عضو مجلس النواب المصري “شادية ثابت” من “جامعة الدول العربية” وكذلك البرلمان العربي بالانعقاد الدائم ليتم مواجهة قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية القدس التي أعلنها عاصمة للكيان الصهيوني، وأعلن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأضافت البرلمانية “شادية ثابت” قائلة “إما أن نعيش بكرامة أو نموت” وجاء تصريحات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2071، أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.

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وأكدت “شادية ثابت” على ضرورة أن يقوم العالم العربي بسحب جميع استثماراتهم من الدول الداعمة لقرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حيال القضية القدس، وأوضحت أن دونالد ترامب يراوغ بسبب حالة التفتت التي يعيشها العالم العربي، وهذا أمر لا يستوجب الصمت عليه.

وبعد أن أطلقت عضو مجلس النواب “شادية ثابت” هذه التصريحات علق عليها رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبدالعال” قائلاً “خلينا في قانون الغلابة” حيث أن مجلس النواب في افتتاح الجلسة العامة اليوم قد أتاح المساحة ليقوم أعضاء مجلس النواب بتوضيح وجه نظرهم ومواقفهم تجاه قضية القدس.

وشهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم العديد من الفعاليات خلال مناقشة “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” حيث حضر كل من وزير المالية “عمرو الجارحي”، ووزير الصحة والسكان “أحمد عماد الدين راضي” وقرر الدكتور “علي عبدالعال” رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” بعد أن تمت الموافقة على تسعة وثلاثين مادة من مشروع القانون على أن تعقد الجلسة القادمة صباح الغد الموافق الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأقر مجلس النواب خلال جلسة اليوم تسعة وثلاثين مادة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ، حيث لاقى ترحيب من أعضاء مجلس النواب من مختلف التوجهات السياسية، وتم خلال الجلسة مناقشة مفهوم “غير القادر” من قبل وزير المالية، وأعلن “عمرو الجارحي” أن فئة الغير قادرين سوف يشملهم قانون التأمين الصحي الشامل على أن تكون هناك لجنة ذات مستوى عال تحدد هذه الفئة لتقديم الخدمات الطبية لهم.

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