وزارة النقل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو في الوقت الحالي

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خرج علينا السيد محمد عز والذي يعمل في منصب المتحدث الإعلامي لوزارة النقل ببيان وضح فيه انه لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو في الوقت الحالي موضحا أنه يتم حاليا دراسة زيادة سعر تذكرة المترو مع دخول محطات مترو جديدة في نهاية العام المقبل حيث سيتم ربط سعر تذكرة المترو بعدد المحطات وهذا نظام يحقق العدل والمساواة بين المواطنين.

واضاف سيادته ان هذا النظام متبع في كل دول العالم، واضاف ايضا ان الدولة تعي جيدا أهمية وفاعلية مترو الانفاق بالنسبة للمواطنين وأنه من المستحيل المساس بوسيلة فعالة وحيوية مثل مترو الأنفاق وأنه في حالة وجود نية زيادة سعر التذكرة فإن الأمر سيدرس جيدا ويراعي فيه الاعتبارات الاقتصادية للمواطنين.

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أو وزارة النقل تدرس ربط سعر تذكرة المترو بعدد المحطات في نهاية العام القادم

وفي تصريح آخر جاء عن الهيئة القومية للأنفاق فان خطوط مترو الأنفاق لها دور فعال في ترشيد استهلاك الطاقة كما أنها توفر الوقت للمواطنين داخل القاهرة الكبرى المعروفة وازدحامها الشديد كما ان مترو الانفاق يحقق فائدة اقتصادية كبيرة للدولة تقدر بالمليارات حيث العائد الذي رجع لخزينة الدولة من تنفيذ الخط الأول يقدر 1,76 مليار جنيه سنويا وهذا الخط كان يربط من العتبة وحتى ميدان العباسية.

وتم افتتاح مترو الأنفاق في فبراير 2002 أما بالنسبة إلى الخط الثاني فإنه حقق ما يقرب من مليار جنيه سنويا وربط بين ميدان العباسية وحتى شارع الأهرام بمصر الجديدة وتم افتتاحه في مايو 2014 أما المرحلة الثالثة لمترو الانفاق من المخطط لها ربط 15 محطة ، ونظرا للمدن الجديدة التي تم إنشاؤها داخل القاهرة الكبرى فمن المخطط في الفترة المقبلة ربط العديد من محطات المترو بهذه المدن حتي يسهل علي المواطنين الوصول إلى هذه المدن بسهولة .