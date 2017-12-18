أخبار الطقس اليوم الاثنين 18/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في تصريحات آخر أخبار الطقس اليوم، أنه يتوقع من قبل خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين 18/12/2017 أنه يستمر التغير الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث يسود على أغلب الأنحاء طقس دافئ على خلال ساعات النهار على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية، هذا ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في نفس معدلاتها المختلفة بحيث يكون الطقس دافئ نهاراً وبارد في الليل.

بينما أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، كما نلاحظ ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك في شمال البلاد بينما تقل الرؤية صباحاً على السواحل الشمالية الغربية بسبب الشبورة المائية، أما عن اتجاه حركة الرياح فإن أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

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أما عن حالة البحر فقد جاء في أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه سوف تكون حالة البحر المتوسط اليوم الاثنين معتدلة كما يتوقع الخبراء أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حالة الطقس ورد أنه سوف تكون حركة الرياح سطحية خلال يكون بحيث تكون باتجاه الجنوب الشرقي، وعن حالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع حركة الموج خلاله من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح سطحية وتأتي باتجاه الشمال الشرقي.

كما جاء في بيان هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين يتوقع أن تسود على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلي:

العظمى الصغرى

مطروح 21 12

وسط الدلتا 24 14

القاهرة 24 15

الإسكندرية 21 13

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 25 14

السلوم 20 14

بلطيم 21 13

سيوة 22 11

العريش 23 11

دمياط 22 14

السويس 25 13

رفح 22 10

طابا 25 14

الطور 25 13

شرم الشيخ 26 17

رأس سدر 23 13

نويبع 26 16

كاترين 22 7

نخل 24 6

مرسى علم 25 16

الغردقة 27 16

بني سويف 25 16

الفيوم 25 16

أسيوط 25 10

سوهاج 25 9

المنيا 25 9

قنا 26 10

أسوان 29 12

الأقصر 28 10

أبوسمبل 29 13

الوادي الجديد 28 13

حلايب 25 18

شلاتين 26 17

رأس حربة 27 18

أبو رماد 26 17.