المتحدث باسم المترو ينفي صورة مواقع التواصل الاجتماعي “لشباب البوكسر” بمترو المرج

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تابع موقع مصر 365 حالة من الجدل التي أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر صورة يزعمون أنها صورة لشباب مصريين يرتدون ملابس داخلية “بوكسر” داخل عربات خط مترو المرج، وهذا ما أثار حالة من الجدل في المجتمع المصري حيث أن هذا يتنافى تماماً مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري والشباب المصري.

وقامت المتحدث باسم “شركة مترو الأنفاق” أحمد عبدالهادي من أجل فض هذه النقاشات التي أثارتها الصورة التي يزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشباب مصري داخل عربات مترو المرج، حيث أعلن قائلاً “إن الصور المتداولة لشباب عُراة داخل أحد عربات مترو خط المرج الجديد غير صحيحة، وهذه الصورة غير حقيقة” وأضاف أن هذه الصور “مفبركة”.

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وأوضح المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أن الدليل على صحة كلامه أن جميع قطارات مترو الأنفاق التابعة للهيئة ليس لها هذه المواصفات الظاهرة في الصورة وليس لها لون كراسي أخضر وكذلك الأرضيات العربة غير متطابقة مع عربات خطوط مترو الأنفاق التابعة للهيئة، وهذا أكبر دليل على عدم صحة الصورة.

وقد إثارت صورة تم نشرها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيها صورة لشابين بالملابس الداخلية يقفون داخل أحد عربات مترو الأنفاق زاعمين أن هؤلاء الشباب هم مصريين، وفي محطة مترو المرج، ويجدر هنا الإشارة لو أن هذا الحدث وقع بالفعل في مصر كيف لهؤلاء الشباب أن يسيروا بهذه الصورة في الشارع المصري المعروف بتمسكه بالعادات والتقاليد، فلن يسمح لشباب بفعل مثل هذا السلوكيات في الشارع المصري أبداً.

وكذلك لو كانت الصورة حقيقة فأين أمن المترو من دخول شابين بهذه الصورة إلى عربات مترو الأنفاق، ولن يسمح لهم بالدخول إلى عربات المترو بمثل هذه الصورة التي تتنافي مع عادات وتقاليد المجتمع المصري المتمسك بقيمه وعاداته وتقاليده الدينية والإسلامية التي تشدد على السلوكيات السوية المعتدلة داخل المجتمع.

ونفى المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أن تكون واقعة مثل هذه قد حدثت بالفعل حيث أن مواصفات عربات المترو في الدولة المصرية غير متوافقة مع مواصفات والكراسي وأرضيات العربة التي تخالف مواصفات عربات هيئات مترو الأنفاق في مصر.

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