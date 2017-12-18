أخبار مصر اليوم الاثنين 18/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث فى جمهورية مصر العربية على مدار الساعة ما بين سياسية واقتصادية ورياضية وغيرها في مختلف المحافظات، حيث تتنوع الأخبار التي تتصدر الصحف اليومية، ولهذا نستعرض لكم من خلال منصتنا كل ما هو جديد و أبرز ما تصدر الصحف المصرية اليوم من أخبار مصر اليوم الاثنين.

أخبار مصر اليوم الاثنين 18/12/2017: المتحدث باسم المترو ينفي صورة مواقع التواصل الاجتماعي “لشباب البوكسر” بمترو المرج

ورد أنه قد أعلن مؤخرًا عن أحدث وظائف خالية فى بنك مصر والذي يعد أحد البنوك الرائدة في جمهورية مصر العربية، كما جاء أن وظائف بنك مصر مقدمة في عدد من المحافظات، ولمعرفة كافة التفاصيل وأخر موعد للتقديم وكافة التفاصيل كما وردت في الإعلان الرسمي من قبل بنك مصر يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الاثنين 18/12/2017: المتحدث باسم المترو ينفي صورة مواقع التواصل الاجتماعي “لشباب البوكسر” بمترو المرج

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لشباب مصريين يرتدون ملابس داخلية أثناء تواجدهم داخل عربات خط مترو المرج، مما ترتب علي ذلك حالة من الجدل في المجتمع المصري وهو الأمر الذي يتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري، ولهذا خرج المتحدث باسم المترو بنفي هذه الصورة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي.

أخبار مصر اليوم الاثنين 18/12/2017: قرار هام من وزارة الداخلية بخصوص الدوري المصري الممتاز

ذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن الوزارة قد اتخذت قراراً جديد بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في إطار منافسات الدور الثاني ومتعلقة بشأن الجماهير المصرية والمشجعين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيس من هنا.

أخبار مصر اليوم الاثنين 18/12/2017: “وزارة المالية” تعلن عن طرح أذون خزانة جديدة بالأسواق المصرية بقيمة 2.2 مليار جنيه

قام البنك المركزي بالإعلان عن طرح أذون خزانة جديدة داخل الأسواق المصرية خلال خطة تعاملاته المقررة اليوم نيابة عن وزارة المالية، حيث تقرر أن يساند الحكومة والمتمثلة في وزارة المالية في سد عجز الموازنة من خلال هذا الطرح، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي من هنا.