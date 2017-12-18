سرقة 15 ألف بطارية تعطل طرح الهاتف المصري “سيكو” في الأسواق التجارية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون “محمد سالم” حيث أعلن عن عزم الشركة طرح الهاتف المحمول المصري رسمياً في الأسواق التجارية المصرية في يوم الخامس عشر من شهر يناير القادم لعام 2018، وجاءت هذه التصريحات خلال لقائه الإعلامي في برنامج “آخر النهار” والذي يقدمه خالد صلاح على قناة النهار الفضائية.

وأشار “محمد سالم” أنه كان من المفترض أن يتم طرح الهاتف المصري الصنع “سيكو” في الأسواق التجارية خلال الأسبوع الجاري، حيث أن هناك شحنة من البطاريات من أجل مراحل أول إنتاج والبالغ عددهم 15 ألف بطارية ليتم خروجهم من ميناء دمياط ولم يصلوا إلى مقر المصنع في محافظة أسيوط.

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وأشار “محمد سالم” أن البطاريات بعد أن وصلت إلى ميناء دمياط، وأثناء وصوله إلى المصنع في أسيوط تمت سرقتها، وأشار أن النيابة العامة والشرطة مازالت بصدد التحقيق في واقعة سرقة البطاريات، وأشار أن الدولة المصرية تسعى إلى التمكن من صناعة التكنولوجيا و تخطي هذا الحاجز في صناعة الاتصالات نظراً لأهميتها في المستقبل.

وأكد “محمد سالم” أن المشروع النووي المصري الضبعة يعد هذا المشروع هام جداَّ للدولة المصرية مهما كانت التكلفة لامتلاك مثل هذه التكنولوجيا، حيث أن امتلاك التكنولوجيا والمعرفة شيء هام جداَّ في مستقبل الشعوب والدول، وأوضح أن الهاتف المصري يحمل شعار “صنع في مصر” وهو جهاز ينافس أي جهاز محمول أخر في الأسواق سواء في الجودة، والإمكانيات وكذلك الوظائف، بالإضافة إلى أن سعره منافس جداَّ.

وأشار “محمد سالم” أن بيع الهاتف المصري الصنع سيكو في مصر سيعمل على توفير العديد من العملات الصعبة، وفي نفس الوقت سوف يصبح منافس إلى جميع الهواتف المصنعة في الخارج كالدول الإفريقية والدول العربية، وأكد أن هذا هو التركيز الأكبر حيث نرى أن هذا هو عميل الهاتف المصري سيكو حيث قامت الشركة بإجراء دراسات على هذا الأسواق جيداً.

وأشار “محمد سالم” أن أول طرح الشركة من الهواتف المحمولة كان مقرر عشرين آلف هاتف محمول سيتم طرحهم في مصر، قبل نهاية العام الجاري 2017، وأشار أن بعد سرقة البطاريات تم تأجيل خطة الطرح لمدة أسبوعين أخرين على أن يبدأ طرح الهاتف في بداية العام الجديد 2018.

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