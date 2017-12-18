“البرلمان” تقرر زيادة جديدة على أسعار السجائر لتمويل “مشروع التأمين الصحي الشامل”

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مصادر رسمية في “مجلس النواب المصري” حيث أعلنت الجلسة العامة للمجلس اليوم الموافق يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 الموافقة بشكل رسمي على قرار “زيادة جديدة” على أسعار السجائر من أجل استغلال هذه الزيادة في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل والذي تقدمت به “وزارة الصحة والسكان”.

وأشار المصدر أن الزيادة الجديدة المدرجة على أسعار السجائر هي خمسة وسبعين قرشاً على كل علبة سجائر، وكذلك سوف يتم إدراج زيادة مقدارها قرشاً كل ثلاث سنوات على كل علبة سجائر لتصبح الزيادة النهائية في نهاية المدة المحددة لتفعيل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل مقدارها جنيه ونصف على كل علبة سجائر.

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يجدر هنا الإشارة أن أسعار السجائر قد زادت خلال الفترة السابقة بالفعل من العام الجاري، حيث كان الزيادة التي تم تطبيقها مقسومة على أكثر من شريحة على حسب سعر السجائر، ولكن هذه المرة كانت الزيادة التي أٌقرها مجلس النواب على أسعار السجائر من أجل العمل على تمويل “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” المدرج من قبل وزارة الصحة والسكان موحدة على جميع أنواع السجائر على الرغم من اختلافها بين المستورد والمصري وكذلك اختلاف أسعارها.

وفور الإعلان عن موافقة مجلس النواب على إدراج زيادة جديدة على أسعار السجائر للعمل على تمويل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زيادة أسعار السجائر الذي أدى إلى حالة من الغضب من قبل المدخنين على تطبيق هذا الزيادة، وخصوصاً بعد أن تم زيادة أسعار التبغ والدخان في الفترة السابقة من العام الجاري 2017، وأعربوا عن مخاوفهم من خشع فئة التجار ليتم وضع زيادات جديد على أسعار السجائر.

وأوضح رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال” إن الزيادة الجديدة على أسعار السجائر لا علاقة لها بالزيادة السابقة وأشار أن الزيادة الحالية تهدف إلى تدعيم “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” وجاء هذه التصريحات في إطار رد رئيس المجلس على رئيس ائتلاف دعم مصر “محمد زكي السويدي” عن نسب الزيادات الجديدة إلى الزيادات القديمة في أسعار السجائر التي فرضت خلال الفترة السابقة.

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