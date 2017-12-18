“النواب” يقرر إعفاء الهيئات الثلاثة الناشئة بمشروع التأمين الصحي من الضرائب والرسوم

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تابع موقع مصر 365 موافقة البرلمان المصري برئاسة الدكتور “علي عبدالعال” على أن يتم إعفاء الهيئات الثلاثة الناشئة في “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” من الرسوم وكذلك الضرائب، وجاء ذلك في مقررات الجلسة العامة التي عقدت اليوم الموافق يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018، ليتم مناقشة “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” الذي تقدمت به “الحكومة المصرية” وحضر الجلسة اليوم كلا من وزير الصحة والسكان الدكتور “أحمد عماد الدين راضي” ووزير المالية “عمرو الجارحي”.

وينص “مشروع قانون التأمين الصحي الشامل” على المواد التالية المادة رقم 51 ونصت على التالي “تعفي جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم”.

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وكذلك تم الموافقة على المادة رقم 52 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والتي نصت على التالي ” يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، وتستحق الهيئة عائدا على أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس إدارتها”.

وخلال الجلسة البرلمانية أوضح النائب “مصطفى الجندي” أن جميع المواطنين يسعون وراء تعيين الحكومة المصرية من أجل الحصول على “قانون تأمين صحي” بعد أن يتم إقراره وهذا ما سيجعل جميع المواطنين المصريين خاضعين تحت مظلة “التأمين الصحي الشامل”، وأضاف أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيعمل على نقل المواطن المصري “نقلة نوعية” من أجل توفير جميع الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي.

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